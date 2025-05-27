وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة لزيارة روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلقى دعوة لزيارة روسيا.

أنقرة ستواصل العمل مع روسيا من أجل ضمان وحدة كامل الأراضي السورية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان بعد المباحثات التي أجراها الجانبان في العاصمة موسكو.

وأوضح لافروف: "بناءً على الاقتراح الكريم من صديقي هاكان فيدان، عقدنا لقاءً في أنطاليا في أبريل من هذا العام بحضور وزير الخارجية السوري الشيباني. وهو الآن لديه دعوة لزيارة روسيا".

العمل من أجل ازدهار الشعب السوري

وفي المؤتمر الصحفي المشترك اليوم، أعلن فيدان أن أنقرة ستواصل العمل مع روسيا من أجل ضمان وحدة كامل الأراضي السورية.

وقال الوزير التركي: "سنواصل العمل من أجل ازدهار الشعب السوري، ووحدة كامل الأراضي السورية".

رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره لافروف الوضع في سوريا، واعتبر الوزيران أن رفع العقوبات عن سوريا "خطوة مهمة".

وأضاف فيدان: "المحادثات في موسكو أتاحت الفرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع روسيا بشكل مفصل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.