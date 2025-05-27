الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة لزيارة روسيا

أسعد الشيباني، فيتو
أسعد الشيباني، فيتو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلقى دعوة لزيارة روسيا.

أنقرة ستواصل العمل مع روسيا من أجل ضمان وحدة كامل الأراضي السورية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان بعد المباحثات التي أجراها الجانبان في العاصمة موسكو.

وأوضح لافروف: "بناءً على الاقتراح الكريم من صديقي هاكان فيدان، عقدنا لقاءً في أنطاليا في أبريل من هذا العام بحضور وزير الخارجية السوري الشيباني. وهو الآن لديه دعوة لزيارة روسيا".

العمل من أجل ازدهار الشعب السوري

وفي المؤتمر الصحفي المشترك اليوم، أعلن فيدان أن أنقرة ستواصل العمل مع روسيا من أجل ضمان وحدة كامل الأراضي السورية.

وقال الوزير التركي: "سنواصل العمل من أجل ازدهار الشعب السوري، ووحدة كامل الأراضي السورية".

 رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره لافروف الوضع في سوريا، واعتبر الوزيران أن رفع العقوبات عن سوريا "خطوة مهمة".

وأضاف فيدان: "المحادثات في موسكو أتاحت الفرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية مع روسيا بشكل مفصل".

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روسيا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيرجي لافروف رفع العقوبات عن سوريا

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