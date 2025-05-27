رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ونتنياهو يقود عصابة

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مقالًا في صحيفة "هآرتس" العبرية بعنوان "كفى، طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب".

أولمرت يعترف بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة

وبدأ أولمرت مقاله بالقول: إن حكومة إسرائيل تشن حاليًّا حربًا بلا غاية، وبلا أهداف أو تخطيط واضح، وبلا فُرَص للنجاح.

ورأى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أن إسرائيل منذ قيام دولتها لم نشن مثل هذه الحرب، قائلًا إن "العصابة الإجرامية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو جاءت بسابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا الصدد.

واعتبر إيهود أولمرت، أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة لا علاقة لها بأهداف الحروب المشروعة، إنما هي "حرب سياسية خاصة" ونتيجتها المباشرة هي تحويل قطاع غزة إلى "منطقة كوارث إنسانية".

ولفت أولمرت، إلى الاتهامات القوية التي وجهت، على مدار العام الماضي من دول العالم، إلى حكومة الاحتلال بسبب مسلكها العسكري في غزة، والتي تضمنت اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وقال أولمرت إنه، سواء في نقاشات عامة جرت داخل إسرائيل أو على منصات دولية، رفض تلك الاتهامات بقوة رغم أنه لم يخشَ انتقاد الحكومة الإسرائيلية.

ودافع رئيس وزراء الاحتلال الأسبق بالقول، إن إسرائيل لم تكن ترتكب جرائم حرب في غزة، وإذا كانت هناك أعمال قتل كثيرة قد وقعت، فإن أيًا منها لم يكن بأوامر رسمية من الحكومة باستهداف مدنيين عشوائيًّا.

أولمرت يقر بسقوط أعدادًا كبيرة من المدنيين الأبرياء في غزة

ولفت أولمرت إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين الأبرياء قد سقطوا قتلى –شهداء- في غزة، على نحو يصعب تبريره أو قبوله - لكن كل هذه الأعداد كانت نتيجة "الحلقة المُفرَغة للحرب" على حدّ تعبيره.

ورأى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أن هذه الحرب المستعرة في غزة كان ينبغي أن تنتهي في مطلع عام 2024، قائلًا إنها مستمرة بلا مبرر، وبلا أي هدف واضح ولا رؤية سياسية لمستقبل غزة والشرق الأوسط بشكل عام.

وتابع، إن الجيش الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، تصرف في العديد من الوقائع بقسوة وبعدوانية مفرطة - إلا أنه فعل ذلك بدون أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من قيادة عسكرية باستهداف مدنيين عشوائيًّا.

"وعليه، وعلى حدّ علمي حتى ذلك الوقت، لم تكن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت"، وفقًا لمزاعم أولمرت.

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