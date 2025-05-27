ماذا يحتاج الأهلي وبيراميدز للتويج بلقب الدوري المصري؟

اشتعل الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز حول من سيكون صاحب لقب التتويج ببطولة الدوري المصري نسخة الموسم الحالي قبل نهايتها بأيام، حيث وصلنا للجولة الأخيرة بمجموعتي التتويج والهبوط.

غدا الأربعاء يشهد حسم اللقب بشكل رسمي، حيث يتصدر فريق الأهلي قمة جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة التاسعة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي على اللقب.

صراع الأهلي وبيراميدز علي اللقب

ويلتقي غدا الأربعاء، الأهلي أمام فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في ختام مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

وأقيمت ثلاثة مواجهات بالجولة الثامنة، وتبقى مباراة واحدة بين الأهلي وفاركو تقام غدا، في حين أن بيراميدز “باي” في تلك الجولة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة.

سيناريوهات تحديد بطل الدوري المصري

وهناك عدة سيناريوهات لتتويج الأهلي أو بيراميدز للفوز بلقب الدوري نسردها في السطور التالية..

في حالة فوز أو خسارة أو تعادل الأهلي وبيراميدز بمباراتيهما غدا أمام فاركو وسيراميكا وإبقاء الوضع كما هو الآن يظفر الأحمر بلقب الـ 45 ببطولة الدوري الممتاز.

ويفوز الأهلي أيضا بلقب الدوري حال فوزه غدا وارتفاع رصيده إلى 58 نقطة بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، وأيضا خسارة بيراميدز تمنحه اللقب.

كما ينتظر الأهلي سيناريو آخر للفوز بلقب الدوري حال هزيمته بمواجهة الغد لكن شرط خسارة أو تعادل بيراميدز في مباراة الغد، لأن حينها سيكون رصيد الأهلي 55 نقطة وبيراميدز 54 أو 53 نقطة.

أما في حالة فوز بيراميدز ليصبح رصيده 56 نقطة وتعادل الأهلي ليصبح رصيده 56 نقطة أيضا حينها يتساوى الفريقين في النقاط سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين وهي لصالح الأهلي الذي يتفوق حاليًا بفارق 6 أهداف على بيراميدز.

وسيتوج الأحمر بطلا للدوري في هذه الحالة بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة.

ويتوج بيراميدز بلقب الدوري حال فوزه غدا أمام سيراميكا ليصبح رصيده 56 نقطة، وهزيمة الأهلي أمام فاركو ليصبح رصيده 55 نقطة.

أما إذا فاز بيراميدز وتعادل الأهلي ليتساوى الفريقين في الرصيد فإن السماوي يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه الأهلي.

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو إلى اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

بيراميدز

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري

مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو

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