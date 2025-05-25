الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

بيراميدز يجهز مصطفى فتحي وصديق إيجولا

صديق ايجولا، فيتو
صديق ايجولا، فيتو

يخضع ثنائي فريق بيراميدز مصطفى فتحي وصديق إيجولا لبرنامج تاهيلي مكثف املا في اللحاق بمباريا ت الفريق القادمة بالبطولات الثلاث الدوري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر.

وغاب الثنائي عن مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وغاب صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا بسبب معاناته من ارتشاح في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة الإياب في القاهرة.

ورغم سفر مصطفى فتحي مع البعثة إلا أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه للقاء النهائي وفق برنامج علاجي مكثف.

ويتم تجهيز الثاني للحاق بموقعة الاياب المقرر لها اول يونيو 

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني، لمباراته المقبلة بعد تعادله الثمين أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بريتوريا.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز يوم الأربعاء المقبل 28 مايو في الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ولن يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

وعاد اليوم الأحد فريق بيراميدز إلي القاهرة قادما من جنوب افريقيا على متن طائرة خاصة بعد خوضه ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام صن داونز

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق مباشرة دون راحة استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت إلى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية إلى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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