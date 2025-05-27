الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

مسئولة أممية تؤكد: الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة هائلة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أكدت سارة بوول القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن المنظمات الإنسانية تواصل العمل معا لتتمكن من توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة هائلة.

جاء ذلك خلال أول زيارة لها للقطاع منذ توليها مهام منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في فلسطين.

إغلاق على دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 80 يوما

 وقالت المسؤولة الأممية: "أنا هنا في غزة حيث أزور مركزا للنازحين. لقد نزحت العديد من العائلات هنا أكثر من 12 مرة. الاحتياجات هنا هائلة، لقد استمرت الحرب لمدة 19 شهرا، وفُرض إغلاق على دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 80 يوما، ونحن نرى التأثيرات الحقيقية لذلك على السكان الذين نتحدث معهم".

توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكان غزة

وقالت سارة بوول: إن الوكالات الإنسانية تحاول توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكان غزة، مشيرة إلى الحاجة الملحة للغذاء والمواد التغذوية الضرورية للأطفال والحفاضات، وأيضا مواد الإيواء مثل البطانيات، فضلا عن المياه والرعاية الصحية.

وأضافت: "نعمل معا لنرى كيف يمكننا توفير المساعدات على نطاق واسع. ومع استمرار عملنا، نواجه الكثير من التحديات التي نحتاج إلى التغلب عليها في أقرب وقت ممكن لتخفيف بعض المعاناة واستعادة الكرامة ليتمكن الناس من الوصول إلى الغذاء والماء والحصول على الرعاية الصحية".

 ضرورة وقف الحرب

وكررت سارة بوول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة وقف الحرب وضمان وصول المساعدات على نطاق واسع لسكان غزة والإفراج عن الرهائن وإنهاء المعاناة التي طالت.

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