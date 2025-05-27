الحرب على غزة، قصف إسرائيلي مكثف لمحيط مستشفى العودة

تعرض محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة في هذه الأثناء لإطلاق نار إسرائيلي مكثف حسب ما أفادت تقارير اخبارية .

كما شن جيش الاحتلال قصفا إسرائيليا مكثفا على بيت لاهيا ومناطق عدة شمالي قطاع غزة.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة منطقة دوار السينما وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس بالضفة الغربية.

بينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس الإثنين، استشهاد 81 شهيدا فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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