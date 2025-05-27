صيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة بشوارع حي شرق أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في صيانة وتركيب كشافات الإنارة بالشوارع والميادين، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تسعى لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتعزيز مستوى الخدمات العامة.

صيانة دورية لأعمدة وكشافات الإنارة بحي شرق

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي، تواصل أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الإنارة، حيث شملت الأعمال الأخيرة صيانة وإصلاح أعطال كشافات الإنارة في شارعي الحكمدار وعزت جلال، بالإضافة إلى استبدال الكشافات التالفة وتركيب أخرى جديدة، إلى جانب تغيير الأسلاك المتهالكة والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الأعمال وتأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز مستوى الأمان في الشوارع، بما يسهم تعزيز راحة وسلامة المواطنين مشددًا على أهمية استمرار الحملات الميدانية لمتابعة كفاءة منظومة الإنارة بشكل دوري لضمان تقديم خدمة لائقة تتماشى مع تطلعات المواطنين.

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