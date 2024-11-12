محافظة أسيوط تبدأ حملة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بالقرى



شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إستمرار صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بقرى مركز أسيوط ضمن الجهود المبذولة لإعادة وتحسين مستوى الإنارة ورفع قدرات الخدمات الأساسية بالطرق والشوارع بالمراكز والأحياء تجنبًا لوقوع حوادث حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى

وأكد اللواء هشام أبو النصر على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والنهوض بها وفقًا للإمكانات المتاحة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة.

صيانة واستبدال الكشافات المعطلة وتركيب لمبات وكشافات أخرى جديدة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط قد قامت بصيانة واستبدال الكشافات المعطلة وتركيب لمبات وكشافات أخرى جديدة واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المتهالكة بعدد من الطرق والشوارع بنطاق الوحدة المحلية لقرية درنكة وذلك بإشراف ومتابعة أحمد شحاته رئيس القرية وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع كفاءة الإنارة العامة وحفاظًا على الأرواح والممتلكات وحركة السيارات وتنفيذًا لخطط الموضوعة بالقطاعات المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بإستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين.

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