الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

استمرار صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بقرى أسيوط

حملة لتغيير كشافات
حملة لتغيير كشافات الإنارة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة لإعادة وتحسين مستوى الإنارة ورفع قدرات الخدمات الأساسية بالطرق والشوارع تجنبًا لوقوع حوادث حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

 

صيانة واستبدال الكشافات المعطلة وتركيب لمبات جديدة 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط قد قامت بصيانة واستبدال الكشافات المعطلة وتركيب لمبات وكشافات أخرى جديدة واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المتهالكة بعدد من الطرق والشوارع بنطاق الوحدة المحلية لقرية الهدايا وذلك بمتابعة علي محمد علي رئيس الوحدة لرفع كفاءة الإنارة وصيانة الكشافات وبالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمركز وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع كفاءة الإنارة العامة وحفاظًا على الأرواح والممتلكات وحركة السيارات وتنفيذًا لخطط الموضوعة بالقطاعات المختلفة. 

صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بقرى أسيوط

محافظة أسيوط تبدأ حملة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بالقرى

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى باستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين.

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