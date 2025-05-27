الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

انفجار هائل في مصنع كيماويات بالصين

انفجار كبير في مصنع
انفجار كبير في مصنع للكيماويات بالصين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن انفجارًا هائلًا وقع في مصنع للكيماويات بمقاطعة شاندونج شرقي الصين الثلاثاء، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل فورية عن الخسائر.

تصاعد أعمدة الدخان فوق المصنع

وأظهرت صورٌ غير مؤكدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان فوق المصنع.

وهرعت فرق الطوارئ لبدء جهود الإنقاذ والمعالجة بعد الانفجار، الذي وقع قبيل الظهر في ورشة شركة شاندونج يوداو للكيماويات.

انفجار شظايا زجاج في القرى المجاورة

وأظهرت منشورات على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” بعد الانفجار شظايا زجاج في القرى المجاورة، حيث أفاد السكان بشعورهم باهتزازات.

تعد شركة شاندونج يوداو للكيماويات مملوكة لمجموعة هيميل والتي انخفضت أسهمها بنسبة تقارب 4% بعد ظهر الثلاثاء.

تنتج الشركة وتبيع تقنيات المبيدات الحشرية والأدوية والمواد الكيميائية

تأسست يوداو في أغسطس 2019 في مجمع جاومي رينه الكيميائي، على مساحة تزيد عن 700 فدان (47 هكتارًا)، ويعمل بها أكثر من 300 موظف.

تُطوّر الشركة وتُنتج وتبيع تقنيات المبيدات الحشرية والأدوية والمواد الكيميائية.

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مصنع للكيماويات بمقاطعة شاندونج الصين ورشة شركة شاندونج يوداو للكيماويات

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