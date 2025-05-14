الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

خبير استراتيجي: ترامب قطع الطريق تمامًا على الصين في الخليج

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري، إن العدو الأول للولايات المتحدة في الوقت الراهن هو الصين، موضحًا أنه إذا استمرت بكين في هذا النهج من التقدم، فمن المحتمل أن تتجاوز أمريكا اقتصاديًا بحلول عام 2030، وهو ما يدفع واشنطن إلى التحرك بفعالية في الملفات الإقليمية.

تغلغل صيني في منطقة الخليج العربي

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الصين خلال الفترة الماضية بدأت تتغلغل في منطقة الخليج العربي وأفريقيا، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مضادة، من خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية في الخليج، والتي تستهدف الحد من هذا النفوذ الصيني المتصاعد.

ترامب وقطع رجل الصين في الخليج

وتابع فرج أن ترامب لا يريد أن تتوغل الصين في منطقة الخليج العربي، مشيرًا إلى أن ترامب نجح في ذلك فعليًا، حيث "انقطعت رجل الصين" من دول الخليج، ولم يعد هناك مجال لانضمام أي من هذه الدول إلى مجموعة بريكس، ما يُعد تحولًا كبيرًا في موازين التحالفات الاستراتيجية في المنطقة.

وأوضح فرج أن ترامب قطع الطريق تمامًا على الصين في الخليج، لافتًا إلى أن منطقة الخليج ستعود إلى الحضن الأمريكي والأوروبي من جديد، خاصة في الملفات الاقتصادية، بعدما قامت الولايات المتحدة بتوقيع صفقات كبيرة وتعهدت بحماية وتأمين المنطقة بالكامل.

واختتم فرج حديثه بالتأكيد على أن الوقت انتهى بالنسبة لمحاولات الصين في المنطقة، وأن ترامب، الذي وصفه بـ"بيزنيس مان شاطر"، أدار الملف بذكاء وحقق نجاحًا واضحًا في الخليج، ما جعل النفوذ الأمريكي يعود بقوة، وينهي أي محاولة مستقبلية للصين للوجود هناك.

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ترامب الصين الخليج العربى سمير فرج افريقيا الرئيس الأمريكى

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