الجيزاوي يبحث مع رئيس جامعة وسط الصين الزراعية تعزيز التعاون

التقي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بالبروفيسور جاو تشي رئيس جامعة وسط الصين الزراعية وذلك علي هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي والذي يعقد بمدينة ووهان بالصين في الفترة من 14 إلى 16 من شهر مايو الجاري.

رئيس جامعة بنها يلتقى رئيس جامعة وسط الصين الزراعية



جاء ذلك بحضور رؤساء أقسام التعاون والتبادل الدولي وكلية علوم وتكنولوجيا النبات والوحدات الأخرى بجامعة وسط الصين الزراعية.



واكد رئيس جامعة بنها أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين، موضحا أنه يوجد تعاون بين جامعتي بنها ووسط الصين الزراعية لأكثر من 10 سنوات، مشيدا بالعلاقات المتميزة فى مختلف المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشراكة بين الجامعتين.



وأعرب " الجيزاوي " عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال من رئيس جامعة وسط الصين الزراعية، مؤكدا تطلع جامعة بنها للمزيد من التعاون المثمر في التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي وغيرها من الجوانب في المستقبل.



من جانبه استعرض البروفيسور جاو تشي رئيس جامعة وسط الصين الزراعية التعاون الوثيق بين الجامعتين في تنمية المواهب والبحث العلمي وغيرها من الجوانب على مر السنين، معربا عن أمله في أن يتمكن الجانبان من تعميق التعاون الشامل في تبادل الطلاب والتبادل الأكاديمي للمعلمين والتعاون في البحث العلمي وغيرها في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وتعزيز تنفيذ مشاريع التعاون المحددة بين الجامعتين بشكل فعال.

زيارة الطلاب الدوليين من جامعة بنها المتواجدين بجامعة وسط الصين الزراعية



من ناحية أخر، حرص الدكتور ناصر الجيزاوي على زيارة الطلاب الدوليين من جامعة بنها المتواجدين بجامعة وسط الصين الزراعية، مشيدا بما تبذله الجامعة الصينية من جهود في دعم الطلاب، وما توفره لهم من ظروف معيشية جيدة ورعاية وخدمات خلال فترة دراستهم بها.

ومن المقرر أن يزور الجيزاوي خلال تواجده بالصين أيضًا كلية علوم الحياة وكلية علوم النبات لمناقشة تبادل الطلاب وإنشاء مختبرات مشتركة أو مراكز بحثية وابتكارية، وزيارة مختبر هوبي هونغشان والمختبر الوطني الرئيسي لتحسين الجينات المحصولية.

يذكر ان هناك تعاون وثيق بين جامعتى بنها وجامعة وسط الصين الزراعية منذ توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين عام 2015، حيث استقبلت عدد كبير من طلاب جامعة بنها خاصة من كليتي الطب البيطري والزراعة للحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه، وكذلك منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، وأن هناك تعاون بين الجامعتين في مجال البحث العلمي ويظهر ذلك واضحا من خلال البحوث المنشورة في المجلات الدولية التي تحمل اسم الجامعتين.

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