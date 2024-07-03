أعراض جرثومة المعدة، وأسباب الإصابة وطرق العلاج والوقاية

أعراض جرثومة المعدة، من المشاكل الصحية التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، نوع من البكتيريا التي يمكن أن تصيب بطانة المعدة. يمكن أن تسبب هذه البكتيريا عددًا من المشاكل الصحية، بما في ذلك التهاب المعدة والأمعاء والقرحة، وتنتقل جرثومة المعدة عادةً عن طريق الاتصال المباشر مع لعاب الشخص المصاب.



اكتشف أهم أعراض جرثومة المعدة



أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض جرثومة المعدة تختلف (التي تُعرف أيضًا باسم بكتيريا الحلزونية البوابية) في شدتها ومدتها من شخص لآخر، وقد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص المصابين بها.



اعراض جرثومة المعدة



أهم اعراض جرثومة المعدة الشائعة:

ويستعرض الدكتور محمد، أهم اعراض جرثومة المعدة الأكثر شيوعًا:

ألم أو حرقان في المعدة: عادةً ما يكون أسوأ عندما تكون المعدة فارغة، وقد يتحسن بعد تناول الطعام.

التجشؤ المتكرر.

الغثيان.

فقدان الشهية أو نقصها.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

انتفاخ البطن.

الإسهال أو الإمساك.

فقدان الوزن غير المبرر.

الحمى.

التعب.

صداع الرأس.

الأعراض الأقل شيوعًا:

قيء الدم.

براز أسود اللون أو قطراني (براز دموي).

صعوبة في البلع.

ألم حاد في البطن.

احذر مضاعفات جرثومة المعدة



في بعض الحالات، قد تؤدي جرثومة المعدة إلى مضاعفات خطيرة، مثل:



قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر.

سرطان المعدة.

التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة).

أسباب الإصابة بمرض جرثومة المعدة



وعن أسباب الإصابة بمرض جرثومة المعدة، أوضح الدكتور محمد، أنه يتم عن طريق العدوى، من خلال الطرق التالية:



من شخص لآخر:

اللعاب: من خلال التقبيل أو مشاركة أدوات الطعام أو الشراب مع شخص مصاب.

البراز: من خلال التلوث البرازي في الطعام أو الماء، خاصةً مع قلة النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام.

تناول الطعام أو الماء الملوث:

الطعام: اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، خاصةً اللحوم الحمراء والدواجن، والبيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا، والخضروات والفواكه غير المغسولة جيدًا.

الماء: الماء الملوث بالبراز، خاصةً في البلدان النامية التي تفتقر إلى أنظمة الصرف الصحي الجيدة.

ويستعرض الدكتور محمد، في السطور التالية أهم عوامل الخطر، التي تزيد من فرص التعرض للإصابة بمرض جرثومة المعدة:



العيش مع شخص مصاب: تزداد فرص الإصابة عند العيش مع شخص مصاب بجرثومة المعدة.

سوء النظافة الشخصية: قلة غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام، وعدم تنظيف أدوات الطعام والشراب بشكل صحيح.

العيش في بلدان نامية: تنتشر جرثومة المعدة بشكل أكبر في البلدان التي تفتقر إلى أنظمة الصرف الصحي الجيدة والمياه النظيفة.

نقص حموضة المعدة: قد تزيد بعض الأدوية، مثل مضادات الحموضة، من فرص الإصابة بجرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة:



جرثومة المعدة

أضاف الدكتور محمد، أن هناك أكثر من بروتوكول علاج لمرض جرثومة المعدة، وهو ما يستعرضه فيما يلي:

العلاج الطبي:

يعتمد علاج جرثومة المعدة بشكل أساسي على الأدوية:

مضادات حيوية:

* تُستخدم أنواع مختلفة من المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا.

* غالبًا ما يصف الطبيب مزيجًا من نوعين من المضادات الحيوية معًا لزيادة فعالية العلاج.

* تستمر مدة العلاج عادةً من 7 إلى 14 يومًا.

أدوية مثبطة لحمض المعدة:

* تُستخدم لتقليل حموضة المعدة وتخفيف الأعراض مثل حرقة المعدة وعسر الهضم.

* تشمل هذه الأدوية مثبطات مضخة البروتون (مثل أوميبرازول) ومضادات الحموضة (مثل هيدروكسيد الألومنيوم).

العلاجات المنزلية من جرثومة المعدة:



هناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف أعراض جرثومة المعدة،

لكن لا ينصح بها كبديل للعلاج الطبي، وهو ما أوضحته الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية:

العسل: له خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد في مكافحة جرثومة المعدة.

زيت الزيتون: قد يساعد زيت الزيتون في حماية بطانة المعدة وتقليل الالتهاب.

الثوم: له خصائص مضادة للجراثيم والفطريات قد تساعد في مكافحة جرثومة المعدة.

الزبادي: يحتوي الزبادي على بكتيريا بروبيوتيك حية قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

نصائح هامة تساعد في علاج جرثومة المعدة:

* اتباع تعليمات الطبيب بدقة:

من المهم تناول جميع الأدوية حسب التعليمات، حتى لو شعرت بتحسن بعد بضعة أيام.

عدم التوقف عن تناول الأدوية مبكرًا قد يؤدي إلى عودة العدوى.

* الحصول على قسط كافٍ من الراحة:

تساعد الراحة على شفاء بطانة المعدة.

* شرب الكثير من السوائل:

يساعد شرب الماء والعصائر الخالية من السكر على منع الجفاف، الذي قد يزداد سوءًا بسبب الإسهال.

* تناول نظام غذائي صحي:

يُنصح بتناول الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة الحارة أو الدسمة أو الحامضة، والتي قد تهيج المعدة.

* الإقلاع عن التدخين:

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم أعراض جرثومة المعدة ويجعل العلاج أكثر صعوبة.

نصائح للوقاية من جرثومة المعدة

غسل اليدين جيدًا: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصةً بعد استخدام الحمام، وقبل تناول الطعام، وبعد تحضير الطعام.

طهي الطعام جيدًا: تأكد من طهي اللحوم والبيض جيدًا حتى لا تصبح نيئة.

غسل الفواكه والخضروات جيدًا: اغسل الفواكه والخضروات جيدًا بالماء الجاري قبل تناولها.

شرب الماء النظيف: اشرب الماء المعبأ أو المغلي فقط، خاصةً في البلدان التي تفتقر إلى أنظمة الصرف الصحي الجيدة.

تجنب مشاركة أدوات الطعام والشراب: لا تشارك أدوات الطعام والشراب مع الآخرين.

الحصول على الرعاية الطبية: إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجرثومة المعدة، فاستشر الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.