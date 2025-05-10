أسباب الإصابة بحرقة المعدة وطرق علاجها في المنزل

حرقة المعدة هي شعور بالحرقة والألم في منطقة الصدر، يحدث نتيجة لارتداد الحمض من المعدة إلى المريء، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة.

أسباب حرقة المعدة

بعض الأطعمة والمشروبات: الأطعمة الدهنية والمقلية، الأطعمة الحارة، الشوكولاتة، النعناع، الحمضيات، الطماطم ومنتجاتها، الكافيين، والمشروبات الغازية والكحولية يمكن أن تزيد من إنتاج حمض المعدة أو تريح العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يسمح بارتداد الحمض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الإفراط في تناول الطعام: تناول وجبات كبيرة يزيد الضغط على المعدة ويزيد من احتمالية ارتداد الحمض.

الاستلقاء بعد الأكل مباشرة: الجاذبية تساعد في بقاء الحمض في المعدة، وعند الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، يصبح من السهل على الحمض الارتداد إلى المريء.

زيادة الوزن أو السمنة: الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المعدة، مما يزيد من خطر ارتداد الحمض.

الحمل: التغيرات الهرمونية والضغط المتزايد على المعدة بسبب نمو الجنين يمكن أن يسببا حرقة المعدة.

التدخين: التدخين يضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية ويزيد من إنتاج حمض المعدة.

بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وبعض أدوية ضغط الدم يمكن أن تسبب حرقة المعدة كأثر جانبي.

فتق الحجاب الحاجز: حالة طبية تسمح لجزء من المعدة بالانزلاق إلى أعلى عبر الحجاب الحاجز إلى الصدر.

التوتر والقلق: يمكن أن يؤثرا على عملية الهضم ويزيدا من أعراض حرقة المعدة لدى البعض.

طرق علاج حرقة المعدة في المنزل

هناك العديد من الطرق التي يمكنك تجربتها لتخفيف حرقة المعدة في المنزل:

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تثير الأعراض: حاول تحديد الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حرقة المعدة لديك وتجنبها.

تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا: بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، حاول تناول خمس أو ست وجبات صغيرة على مدار اليوم.

لا تستلقي مباشرة بعد الأكل: انتظر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء.

ارفع رأس سريرك: رفع الجزء العلوي من جسمك أثناء النوم يمكن أن يساعد في منع ارتداد الحمض. يمكنك استخدام وسائد إضافية أو وضع قوالب أسفل أرجل السرير من جهة الرأس لرفعه حوالي 10-20 سم.

ارتدِ ملابس فضفاضة: الملابس الضيقة حول منطقة البطن يمكن أن تزيد الضغط على المعدة وتزيد من حرقة المعدة.

امضغ علكة خالية من السكر: مضغ العلكة يحفز إنتاج اللعاب، الذي يمكن أن يساعد في معادلة حمض المعدة وتهدئة المريء.

تناول الزنجبيل: للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل إنتاج الحمض. يمكنك شرب شاي الزنجبيل أو تناول قطع صغيرة من الزنجبيل الطازج.

شرب عصير الصبار (الألوفيرا): يُعرف عصير الصبار بتأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي وقد يساعد في تقليل الالتهاب وتهدئة المريء.

تناول الموز: الموز فاكهة قلوية يمكن أن تساعد في معادلة حمض المعدة.

خل التفاح المخفف: على الرغم من أنه حمضي، إلا أن بعض الأشخاص يجدون أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح المخفف بالماء يمكن أن يساعد في موازنة درجة حموضة المعدة. يجب استخدامه بحذر وبكميات صغيرة لأنه قد يزيد الأعراض لدى البعض الآخر.

صودا الخبز: يمكن لمحلول مخفف من صودا الخبز في الماء أن يساعد في معادلة حمض المعدة بشكل مؤقت. استخدمه باعتدال واستشر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أخرى.

تجنب التدخين والكحول: كلاهما يمكن أن يزيد من أعراض حرقة المعدة.

الحفاظ على وزن صحي: فقدان الوزن الزائد يمكن أن يقلل الضغط على المعدة ويحسن الأعراض.

تقليل التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا يمكن أن تساعد في إدارة التوتر الذي قد يساهم في حرقة المعدة.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن العلاجات المنزلية يمكن أن تكون فعالة لحرقة المعدة العرضية، إلا أنه يجب علي استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

حرقة المعدة تحدث بشكل متكرر (أكثر من مرتين في الأسبوع).

أعراض حادة لا تتحسن مع العلاجات المنزلية.

صعوبة في البلع.

ألم في الصدر مصحوب بضيق في التنفس أو ألم في الذراع أو الفك (قد تكون علامة على مشكلة قلبية).

فقدان الوزن غير المبرر.

غثيان أو قيء مستمر.

براز أسود أو دموي.

يمكن للطبيب تشخيص سبب حرقة المعدة والتوصية بخطة علاج مناسبة، والتي قد تشمل تغييرات في نمط الحياة، وأدوية لا تستلزم وصفة طبية أو وصفة طبية، وفي حالات نادرة، إجراء جراحي.

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