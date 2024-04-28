الأحد 28 أبريل 2024
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أعراض جرثومة المعدة، أسباب الإصابة وطرق الوقاية والعلاج

اعراض جرثومة المعدة،
اعراض جرثومة المعدة، فيتو

أعراض جرثومة المعدة، تختلف أعراض جرثومة المعدة (التي تعرف أيضًا باسم عدوى بكتيريا الحلزونية الوارمة) في شدتها ومدتها من شخص لآخر، وقد لا تظهر أي أعراض على البعض، ولكن في جميع الأحوال لابد من الالتفات لأعراضها، وضرورة استشارة الطبيب عند ظهورها.


أعراض جرثومة المعدة
 

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض جرثومة المعدة، عديدة، ويمكن اكتشافها، والاكثرها شيوعا، هي ما يلي:

ألم أو حرقان في المعدة: خاصةً في الجزء العلوي الأوسط من البطن، وقد يزداد سوءًا على معدة فارغة.
الغثيان والقئ: قد يكون القئ دمويًا في بعض الحالات.
فقدان الشهية أو نقصها: على عكس ما يعتقده البعض، قد لا يشعر المصاب بالجوع.
التجشؤ المتكرر: قد يكون مصحوبًا بانتفاخ البطن.
حرقة المعدة: الشعور بحرقان في الصدر أو الحلق.
ارتفاع درجة حرارة الجسم: بشكل خفيف.
فقدان الوزن غير المبرر: قد يحدث دون أي تغيير في النظام الغذائي.
الإسهال أو الإمساك: قد يكون البراز مائيًا أو لينًا.
الشعور بالتعب الشديد دون سبب.
ألم حاد في المعدة.
ظهور دم في البراز أو القيء.
شحوب البشرة.
صعوبة في البلع.
براز أسود أو قيء أسود.
مشاكل في التنفس.
فقر الدم.

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أضاف استشاري الأمراض الباطنة، أنه قد تختلف هذه الأعراض وتتشابه مع أعراض أمراض أخرى في الجهاز الهضمي، لذا من المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة.

 

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب فورًا إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية:

ألم شديد في البطن ومستمر.
ظهور الدم في القيء.
تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.
فقدان الوزن غير المبرر.
صعوبة في التنفس.

 

طرق انتقال العدوى:
 

وأوضح  استشاري الأمراض الباطنة،  أن جرثومة المعدة معدية، ويمكن انتقالها من شخص لآخر من خلال ما يلي:

من شخص لآخر:
التلامس المباشر:
اللعاب: من خلال التقبيل أو مشاركة الطعام أو المشروبات أو أدوات النظافة الشخصية.
البراز: من خلال ملامسة البراز أو التعرض له مباشرةً أو غير مباشرة (مثل استخدام الحمامات العامة).
الطعام والماء الملوثين:
تناول طعام ملوث بالبكتيريا، مثل اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، أو الفواكه والخضروات غير المغسولة جيدًا.
شرب ماء ملوث بالبكتيريا، مثل الماء من مصدر غير موثوق به.

 

عوامل الخطر:

العيش في بيئة ذات ظروف صحية غير جيدة:
     نقص مصادر المياه النظيفة والصرف الصحي.
    العيش في أماكن مزدحمة.
العيش مع شخص مصاب:
    مشاركة الطعام أو المشروبات أو أدوات النظافة الشخصية.
     عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام.

استخدام بعض الأدوية:
    مضادات الحموضة.
    مثبطات مضخة البروتون.
    مضادات الهيستامين.

ضعف جهاز المناعة:
    بسبب أمراض معينة أو العلاجات الطبية.

 

نصائح للوقاية من جرثومة المعدة:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، خاصةً قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.
تجنب مشاركة الطعام أو الأواني مع الآخرين.
طهي اللحوم جيدًا.
غسل الفواكه والخضروات جيدًا.
شرب الماء المأمون.
تجنب ملامسة الفم باليدين.

جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة

يمكن علاج جرثومة المعدة بسهولة باستخدام المضادات الحيوية، وعادةً ما يتم وصفها لمدة أسبوعين. 
من المهم اتباع تعليمات الطبيب بدقة لضمان القضاء على البكتيريا تمامًا.

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