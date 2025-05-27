السعودية تعلن القبض على موظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2025، مشيرة أنها تضمنت التحقيق مع 435 متهمًا ومشتبهًا به، وإيقاف 120، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

2775 جولة رقابية

وذكرت الهيئة في بيان لها أن الموقوفين من منسوبي وزارات: "الداخلية، والدفاع، والبلديات، والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة"، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وجرى التحقيق معهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وبينت الهيئة السعودية "نزاهة"، أنها نفذت خلال الشهر الماضي 2775 جولة رقابية.

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