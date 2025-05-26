وفد من الملحقية العمالية السعودية يزور "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"

زار وفد من الملحقية العمالية السعودية بالقاهرة برئاسة تركي العطوي، مدير التوظيف، وفوزي شاهين مدير مكتب الملحق العمالي والمشروعات، اليوم الإثنين، مقر "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، بمدينة نصر، التابعة لوزارة العمل.

وكان في استقبال الوفد، هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ووائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني بالوزارة، وأحمد الصاوي من إدارة التشغيل.

عمالة موسم الحج

يهدف اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين الوزارة والملحقية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة عمالة موسم الحج، وتنظيم الزيارات لمراكز التدريب المتخصصة في الفحص المهني للكوادر المصرية قبل سفرها للعمل بالخارج.

الملحقية العمالية في مصر

جدير بالذكر فإن الملحقية العمالية في مصر تُمثِل المملكة العربية السعودية في المواضيع ذات الصلة بشئون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المُرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة في مجالات العمل، علاوة على تحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.

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