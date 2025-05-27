الجوازات السعودية تكشف الهدف من مبادرة طريق مكة

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجاوز عدد مستفيدى مبادرة "طريق مكة" مليون حاج، دليل على حجم ما تبذله المملكة من جهود لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.

مبادرة طريق مكة

وقال المتحدث الرسمي باسم الجوازات السعودية الرائد ناصر العتيبي ـ بحسب قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، إن المالديف أحدث الدول المنضمة لمبادرة "طريق مكة"، لتصبح بذلك الدولة الثامنة المستفيدة من المبادرة، علما بأن الأسبوع الماضي أعلن أن تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة منذ إنشائها المليون حاج، خطوة متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.

إنهاء جميع إجراءات الحجاج

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو التسهيل على الحجاج حيث يتم إنهاء جميع إجراءات الحجاج في بلدانهم سواء المتعلقة بالاشتراطات الصحية اللازمة وإصدار التأشيرة وحتى إنهاء إجراءات الجوازات وفرز وترميز الأمتعة الخاصة بالحجاج وعند وصولهم إلى الصالات المخصصة لهم في المملكة يتوجهون بالحافلات عبر مسار مخصص أيضا إلى مقرات سكنهم.

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