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أخبار مصر

جبران يشكر اللجنة العمالية السعودية بعد حصول عمال مصريين على حقوقهم المشروعة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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وجه وزير العمل محمد جبران، الشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية برئاسة المهندس ناصر الجريد، على التعاون، مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض.

تفاصيل اجتماع مع العمال المصريين

وعقد اجتماع مع العمال المصريين، وسماع شكواهم ومخاطبة الجهات المختصة بالمملكة، لسرعة التحقيق في فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعامل مصري تعرض للإهانة و"التعنيف" من جانب صاحب عمل سعودي.

مكتب التمثيل العمالي بالرياض

جدير بالذكر أن صاحب العمل السعودي في اجتماع مع السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض قد تعهد بتنفيذ كافة مطالب العمال وصرف مستحقاتهم. 

من جانبه جدد الوزير جبران تأكيده على أن هذه الواقعة فردية، لا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.

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