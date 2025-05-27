الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

صحوة يمنية، إطلاق صاروخ ثان تجاه إسرائيل خلال 3 ساعات

صاروخ،فيتو
صاروخ،فيتو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ ثان من اليمن خلال 3 ساعات تجاه إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن قبل وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من  اليمن تجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة.


ويواصل  الحوثيون المتحالفون مع  إيران في اليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات، إحداها في 6 مايو الجاري ألحقت أضرارًا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.

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