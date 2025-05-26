أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب يواصل التراجع بختام تعاملات الإثنين، رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية، البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك مع بداية موسم الحج

سعر الريال السعودي ، مع اقتراب موسم الحج وسفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم اليوم الإثنين 26 مايو 2025، تراجعا بنحو 3 قروش أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى

13.27 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

الريال السعودي

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

خبير يكشف عن الية لزيادة صادرات المنتجات والتسعير العادل محليا



أكد إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن التصدير يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، ويمثل "القوة الناعمة" التي تدعم مكانة الدولة في الأسواق العالمية.

وشدد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار” على أن تطوير الصادرات يبدأ من تحسين جودة المنتجات والتسعير العادل، محذرًا من وجود تلاعب بين المنتجين والمصدرين يؤدي إلى منافسة غير عادلة أمام المنتجات العالمية الأرخص.

السفارات بوابة لأسواق جديدة

ودعا إلى تعزيز دور الملحقين التجاريين في السفارات المصرية لتوسيع الأسواق الخارجية، وتنظيم معارض دولية تدعم الحضور المصري بقوة.



لجنة التسعير… إنقاذ لأسواق التصدير من الفوضى

ولفت إلي أن هناك فجوة بين المنتجين والمصدرين، حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن المصدر يحقق أرباحًا طائلة، ما يؤدي إلى فرض أسعار غير منطقية على المنتجات المعدة للتصدير.

واقترح تشكيل لجنة وطنية للتسعير تشرف على ضبط أسعار التصدير، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان التوافق مع الأسعار العالمية.

وأكد أن المجالس التصديرية والملحقين التجاريين مطالبون بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الأسواق والأسعار، وربط المنتج المحلي بالسوق الدولي فعليًا لا نظريًا.

وشدد محمود على أن صرف دعم المصدرين في التوقيتات المناسبة أمر بالغ الأهمية لتحسين القدرة التنافسية، وتقليل تكاليف الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أهمية تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات غذائية معالجة، ما يرفع من قيمتها السوقية ويزيد من العوائد الدولارية لمصر.

وأثنى على الاهتمام الحكومي بمشروعات التصنيع الزراعي في منطقة السادات، مؤكدًا أنها نموذج للاستثمار الذكي في سلاسل القيمة.





سعر جرام الذهب يواصل التراجع بختام تعاملات الإثنين

أسعار الذهب اليوم ، شهدت أسعار الذهب، تراجعا جديدا بالسوق المحلية بختام حركة التعاملات، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، بنحو 10 جنيهات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3990 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37320 جنيها.

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية



طمأن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، المواطنين والمستثمرين بشأن المشهد الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تحسن تدريجي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الساحة الدولية من اضطرابات اقتصادية وحروب تجارية لا يُقلق مصر وحدها بل العالم بأسره.

وخلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أشار الأتربي إلى أن الاستقرار العالمي سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة التجارة وزيادة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الأجانب بدأوا في العودة للاستثمار بأدوات الدين والخزانة، وعلى رأسها أذون الخزانة، مما يعكس ثقة متزايدة في السوق.

وعن أسعار الفائدة، كشف الأتربي عن خفض جديد بنسبة 1% يبدأ من الغد، تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.9%، موضحًا أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 24% بعدما كان 28%.

وأضاف: "من يربط شهادته اليوم سيحقق عائدًا يفوق معدل التضخم بنسبة تصل إلى 5%، وهو ما يعد مكسبًا حقيقيًا للمودعين".

وأكد أنه من سبق وربط شهادته خلال الأشهر القليلة الماضية سيستمر في الحصول على نفس العائد المرتفع، في حين أن من لديهم شهادات قديمة لن يتأثروا بالتغيير الحالي.

وأوضح أن متوسط الفائدة على الشهادات ذات الأجل 3 سنوات يتجاوز 20%، وهي نسبة لا تزال جذابة في السوق المصرفي.

وفيما يخص الشهادات الدولارية، أشار إلى أن تلك التي كانت تُصرف بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات أصبحت تمثل عبئًا ماليًا، بينما تستمر شهادات الدولار ذات العائد 5.5% والتي تصرف بالدولار في تقديم بدائل مناسبة للمستثمرين الدوليين.

واختتم الأتربي حديثه بالتأكيد على أن البنك الأهلي وبنك مصر يقدمان أعلى عائد على الشهادات في السوق المصرية، وذلك في إطار التوازن بين العائد المجزي للمودعين والمسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد.





القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية بمحافظة الإسكندرية



أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة توعوية لتعزيز الوعي الرقمي تحت شعار"اعرف حقك وخدماتك واحم جهازك وبياناتك" وذلك في ديوان عام محافظة الإسكندرية، وبحضور العديد من ممثلي الهيئات الحكومية والخبراء.

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة توعوية لتعزيز الوعي الرقمي تحت شعار"اعرف حقك وخدماتك واحم جهازك وبياناتك" وذلك في ديوان عام محافظة الإسكندرية، وبحضور العديد من ممثلي الهيئات الحكومية والخبراء.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة للجهاز في نشر الوعي الرقمي، وتمكين المواطنين من حماية بياناتهم الشخصية وأجهزتهم، وتعريفهم بحقوقهم الرقمية.



أسعار ومواصفات سيارة بروتون ساجا موديل 2026



سيارات بروتون…استقرت أسعار سيارات بروتون ساجا 2026 في السوق المصري, خلال شهر مايو الجاري.

أسعار سيارات بروتون ساجا في السوق المحلي

وحدد الوكيل المحلي لسيارات بروتون أسعار طرزات 2026، ويصل سعر الفئة الاولي 650 ألف جنيه بدون أي زيادات جديدة.

والسيارة لها تصميم داخلي أنيق و شاشة لمس 7 بوصة متعددة الاستخدامات مع دعم المنافذ USB الأمامية والخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة LED داخلية، ومساحة تخزين خلفية واسعة بسعة 420 لترًا.

مواصفات محركات سيارات بروتون ساجا



زودت بروتون ساجا كواحدة من أكثر السيارات شعبية في فئتها وتتضمن محرك اقتصادي بسعة 1333 سي سي، 4 سلندر، بقوة 94 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات وهي سيارة موفرة في استهلاك الوقود.



تصميم خارجي ديناميكي لبروتون ساجا

ومن الخارج تتميز السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة بتصميم أنيق، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وزجاج جانبي وخلفي ملون لمزيد من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، وسبويلر خلفي يعزز من المظهر الرياضي والديناميكية الهوائية للسيارة.



البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين



تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقاط.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.



ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 13350 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 793.4 جنيه، بانخفاض 198 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 325 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14523.8 جنيه، بانخفاض 826 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 19 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 12700 جنيه، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12900 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 21500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 20 ألف جنيه للطن.





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