البنك الأهلي يعلن تخفيض العائد على شهادات الادخار

أوقف البنك الأهلي المصري إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025.

وقررت لجنة الألكو بالبنك بعد اجتماعها صباح اليوم الآتي:

- تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1%

- ⁠تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها بقيمة 1%

- ⁠إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري

وتسري التغييرات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة في 10 يوليو المقبل.

ومن المنتظر مضي البنك المركزي في سياسة تخفيض الفائدة مع متابعة التضخم والعمل على حصاره وإجباره على العودة إلى رقم أحادي كما هو مخطط له من قبل قيادات البنك على مدار السنوات.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

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