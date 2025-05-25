الرقابة على الصادرات: نستهدف منع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن العمل على اعتماد الاختبارات محليا ودوليا يأتي في إطار توجه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس إيجابيا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم العلمية والمعملية بالفحص داخل معامل الهيئة والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.



منع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر

حيث تستهدف الهيئة إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لافتًا إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.



الرقابة على الصادرات: ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها

وشدد المهندس عصام النجار على حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها وبما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا بالإضافة الى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.





وفى سلسلة نجاحات معامل الهيئة فى إجتياز زيارات الاعتماد وتحت رعاية المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفي ظل التنسيق والمتابعة الدورية بين: الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالدخيلة برئاسة المهندس هشام مشهور والإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية برئاسة الدكتورة سحر عطية والإدارة العامة للجودة بقيادة المهندسة مروة أحمد بهدف تطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة وضمان توافقها مع معايير الجودة المحلية والدولية وتحت رئاسة المهندس: عبد الحليم شاهين مدير عام معامل اختبارات الجودة للسلع الكيميائية والغذائية والمهندس محمد البدري مدير الجودة للمعامل الكيميائية والغذائية بالدخيلة



فقد تم اجتياز زيارة المجلس الوطني للاعتماد إيجاك لمعامل اختبارات الجودة للمعامل الكيميائية والغذائية فرع الدخيلة لعدد ١٠ معامل تشمل "معمل سلامة النسيج -معمل البوليمر والبلاستيك القابل للتحلل -معمل الكيمياء الصناعي -معمل المنظفات والاسمدة -معمل المعادن الثقيلة - معمل الدهانات والأحبار- معمل الكيمياء الغذائي- معمل الورق والكرتون - معمل الميكرو بيولوجي - معمل الخصائص الطبيعية والحبوب

حيث أشاد المقيمين من المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك بالمستوى الفني والإداري وكفاءة العاملين بالمعامل.



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