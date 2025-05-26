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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الرياض بهدف في الشوط الأول

أهلي جدة
أهلي جدة

الدوري السعودي، تقدم أهلي جدة علي نظيره الرياض بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في العاصمة الرياض،ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024/2025.

وسجل إيفان توني هدف التقدم لفريق أهلي جدة في الدقيقة 19 من ركلة جزاء. 

وأعلن مدرب فريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الرياض في المباراة المقرر لها اليوم والذي جاء كالتالي: 

تشكيل أهلي جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

موقف الفريقين في جدول الترتيب الدوري السعودي 

 ويحتل نادي الأهلي السعودي المركز الخامس برصيد 64 نقطة حيث لعب 33، وفاز في 20  – 4 تعادلات – 9 خسائر.

بينما يحتل نادي الرياض المركز التاسع برصيد  38 نقطة، حيث لعب 33 وفاز في 10 – 8 تعادلات – 15 خسارة.

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