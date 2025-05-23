بقيادة نجم أهلي جدة، توخيل يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي أندورا والسنغال

أعلن توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي قائمة اللاعبين لمعسكر الشهر المقبل، وسيخوض مباراتين أمام أندورا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إضافة إلى لقاء ودي ضد السنغال.

قائمة إنجلترا

وشهدت القائمة عودة إيفان توني مهاجم أهلي جدة، في القائمة بعد غيابه عن صفوف المنتخب الإنجليزي منذ يورو 2024.



واختار توماس توخيل 26 لاعبا، وهم كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون، بيكفورد، جيمس ترافورد

الدفاع: ألكسندر أرنولد، دان بيرن، ليفي كولويل، ريس جيمس، كونسا، لويس سكيلي، كايل ووكر

الوسط: بيلينجهام، إيبريتشي إيزي، كونور جالاجر، جيبس وايت، جوردان هندرسون، بالمر، كورتيس جونز، مورجان روجرز

الهجوم: أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

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