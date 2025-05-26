تشكيل مباراة اتحاد جدة وضمك في الدوري السعودي وموقف طارق حامد

الدوري السعودي، يخوض اتحاد جدة مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام ضمك، في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

وأعلن فريقا الاتحاد وضمك عن تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم، والذي جاء كالتالي:

تشكيل اتحاد جدة ضد ضمك

تشكيل ضمك ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وظهر طارق حامد المحترف المصري في صفوف ضمك بالتشكيل الأساسي للفريق أمام الاتحاد.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي هذا الموسم منذ جولتين برصيد 80 نقطة.

فيما يحتل ضمك المركز 14 في جدول الترتيب، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من أجل ضمان البقاء في الدوري السعودي، إذ يعوّل على تكرار سيناريو الدور الأول، والذي انتهى بفوزه 2-1.



موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن

موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 26 مايو 2025 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد وضمك على شاشتها.

تاريخ مواجهات الفريقين

وتاريخيا جمع بين الاتحاد وضمك 11 مباراة، حقق فيها الاتحاد 4 انتصارات، بينما خسر في مثلها، مع تسجيله 17 هدفًا واستقبال 14 في مرماه.

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