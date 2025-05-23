صراع البقاء يشعل الدوري السعودي.. 3 أندية تتنافس لتفادي الهبوط بالجولة الأخيرة.. وخطر وحيد يواجه الهلال..

اشتعل الصراع في منطقة القاع بمسابقة دوري روشن السعودي عقب نهاية الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر المسابقة.

وتتنافس ثلاثة أندية على البقاء في دوري روشن، حيث سيبقى واحدًا منهم ويهبط إثنان رفقة الرائد إلى دوري الدرجة الأولى "يلو".

اندية ضمنت البقاء في الدوري السع٥

وضمنت أندية الفتح وضمك والفيحاء والخلود البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 33.

صراع البقاء في الدوري السعودي

واستمر الصراع بين كل من الوحدة والأخدود والعروبة، حيث سيهبط إثنان منهم إلى دوري يلو رفقة الرائد الذي هبط قبل حولتين ماضيتين بشكل رسمي.



الوضع أصبح في منطقة القاع بدوري روشن السعودي على النحو التالي:



الوحدة في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، ويخوض لقائه الأخير في روشن أمام خارج ملعبه أمام الاتفاق



الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة وتتبقى له مباراة أمام الخليج في ملعبه بالجولة الأخيرة.



العروبة يحل في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، ويلعب مباراته الختامية على ملعبه ضد التعاون.



حسابات الهبوط في دوري روشن

العروبة يحتاج إلى الفوز على التعاون في المباراة الختامية من أجل البقاء بشرط خسارة الوحدة أمام الاتفاق وعدم فوز الأخدود على الخليج.



الوحدة يحتاج الفوز على الاتفاق من أجل البقاء رسميًا، أو التعادل بشرط عدم انتصار الأخدود على الخليج



الأخدود بات في حاجة إلى الفوز على الخليج من أجل البقاء مع عدم فوز الوحدة على الاتفاق

خطر يواجه الهلال

ويواجه الهلال خطر الغياب عن دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بطولته المحببة التي يحمل رقمها القياسي بأربعة ألقاب، لمصلحة غريمه التاريخي، النصر، إذا ما أخفق في حسم لقائه المرتقب أمام القادسية في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم وبانتظار البت بقضية قانونية.

ولا يزال "الزعيم" الذي فقد لقبه هذا الموسم أمام الاتحاد وأُقصي قاريًا أمام مواطنه الأهلي في جدة من نصف النهائي، يمتلك مصيره بيده، لكنه أدخل نفسه في حسابات معقدة بعد اكتفائه بتعادل في الرمق الأخير أمام الوحدة (1-1)، بانتظار البت بقضية قانونية منظورة في مركز التحكيم الرياضي المحلي، تقدّم بها النصر ضد العروبة.

وأشعلت القضية الحسابات بعدما أصدر مركز التحكيم قراره بشأن طلب التدخل المقدم من الهلال في قضية احتجاج النصر ضد أهلية مشاركة حارس العروبة، رافع الرويلي، بعدما قرر المركز قبول الطلب من الناحية الشكلية، لكنه رفضه مضمونًا، مستندًا إلى عدم توافر شرط "المصلحة" القانونية في الطلب المقدم من الهلال.

ويرى النصر أن مشاركة الرويلي في المباراة التي خسرها أمام العروبة في فبراير الماضي، كانت غير قانونية، مطالبًا بالحصول على نقاط المواجهة.

وفي حال كسب النصر القضية، سيرتفع رصيده إلى 70 نقطة، مما يجعل الحسابات تنتقل للجولة الأخيرة في حال تعثر الهلال (72 نقطة) أمام القادسية وانتصار "الأصفر" على الفتح.

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