ثنائي الزمالك يواصل البرنامج التأهيلي ودونجا ينتظم في مران الفريق

واصل ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجهما التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية، وفقًا للبرنامج الخاص الموضوع لهما بسبب الإصابات، ويعاني ناصر منسي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين تعرض محمود بنتايج لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية مختلفة داخل أرضية الملعب سواء بالركض حول الملعب أو تدريبات خفيفة بالكرة.

كما انتظم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج الذي كان يخضع له بسبب معاناته من إصابة عضلية والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بتروجت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مليون دولار لضم مزيزي

وأضاف أن عرض الزمالك وصل إلى مليون دولار، على أن يتم دفع 750 ألف دولار كاش ويتم تقسيط المبلغ المتبقى لنادي يانج أفريكانز التنزاني".

وواصل: "كليمان تلقى العديد من العروض في الوقت الحالي، وتنوى إدارة نادى أفريكانز عقد جلسة مع اللاعب خلال 48 ساعة للرد على عرض الزمالك".

أرقام مزيري مع يانج أفريكانز

وأكد أن مزيزى شارك مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب، في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب".

الزمالك يفوز على بتروجيت

فاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

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