فيتو تكشف في عددها الجديد.. أحلام الرئيس

تفتح فيتو في عددها الجديد حوارًا مجتمعيًا حول رغبة الرئيس السيسى فى تغيير واقع المصريين إلى الأفضل من حيث «التعليم» و«الصحة» كنقطة انطلاق أولى.

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