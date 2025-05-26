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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد.. أحلام الرئيس

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو
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 تفتح فيتو في عددها الجديد حوارًا مجتمعيًا حول رغبة الرئيس السيسى فى تغيير واقع المصريين إلى الأفضل من حيث «التعليم» و«الصحة» كنقطة انطلاق أولى.

 

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