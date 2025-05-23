أضرار الخوخ، يسبب الحساسية والنزلات المعوية

أضرار الخوخ، الخوخ من الفاكهة الصيفية اللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم على حالته أو فى العصائر أو الحلوى.

وأضرار الخوخ، عديدة ويحذر منها الأطباء رغم قيمته الغذائية العالية، لذا يجب تناوله بحذر حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخوخ فاكهة لذيذة ومنعشة، تتميز بطعمها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، فهي غنية بالفيتامينات مثل فيتامين C وA، وتحتوي على مضادات أكسدة وألياف غذائية مفيدة للجسم، ومع ذلك، فإن تناول الخوخ بكميات كبيرة أو في ظروف معينة قد يؤدي إلى أضرار صحية لا يستهان بها، خاصة لدى بعض الفئات الحساسة أو في حالات صحية خاصة.

أضرار الخوخ

أضرار الخوخ على الصحة

وأضاف السيد، أن من أضرار الخوخ:

الحساسية، يعد الخوخ من الفواكه التي قد تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من "متلازمة حساسية الفم، هذه الحالة تحدث عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع بروتينات موجودة في الخوخ تشبه بروتينات بعض حبوب اللقاح، ومن أعراض حساسية الخوخ حكة أو وخز في الفم واللسان وتورم الشفتين أو الحلق، وفي حالات نادرة، قد تحدث صدمة تحسسية.

رغم احتواء الخوخ على الألياف المفيدة، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإسهال أو الغازات بسبب كثرة الألياف، والانتفاخ، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، واضطرابات المعدة عند تناوله على معدة فارغة، خاصة إذا كان الخوخ غير ناضج أو حامض.

الخوخ يحتوي على سكريات طبيعية (مثل الفركتوز)، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد لا يكون مناسب لمرضى السكري، حيث يمكن أن يسبب ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، وصعوبة في السيطرة على مستويات الجلوكوز لمرضى السكري من النوع الثاني.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو يتبعون نظام غذائي منخفض البوتاسيوم، فإن الخوخ قد يكون ضار لأنه يحتوي على نسبة معتدلة من البوتاسيوم، لذا الإكثار منه قد يؤدي إلى تراكم البوتاسيوم في الدم، ما يعرف بفرط بوتاسيوم الدم، وهو أمر خطير على القلب.

الخوخ من الفواكه التي كثيرا ما ترش بالمبيدات الحشرية خلال زراعتها، وعدم غسل الخوخ جيدا أو شراءه من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى دخول بقايا المبيدات إلى الجسم، وأضرار على الكبد والجهاز العصبي على المدى الطويل، وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب التعرض المتكرر للمواد الكيميائية السامة.

نواة الخوخ تحتوي على مركب يعرف باسم "الأميغدالين"، الذي يمكن أن يتحول في الجسم إلى مادة السيانيد السامة. لذلك يجب عدم كسر النواة أو تناول ما بداخلها، وتناول كمية كبيرة من نوى الخوخ قد يؤدي إلى تسمم خطير.

وتابع، رغم الفوائد الصحية العديدة للخوخ، إلا أن الاعتدال في تناوله هو الأساس لتفادي أضراره، وينصح دائما بغسل الخوخ جيدا قبل الأكل، وعدم تناوله بكثرة، خاصة من قبل مرضى الحساسية، السكري، أو مشاكل الكلى.

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