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محافظ الشرقية يُسلم ملابس الإحرام لأعضاء البعثة الطبية بنطاق المحافظة

محافظ الشرقية يُسلم
محافظ الشرقية يُسلم ملابس الإحرام لأعضاء البعثة الطبية

سلم المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية، ملابس الإحرام  لأعضاء البعثة الرسمية بمحافظة الشرقية والتابعين لوزارة الزراعة والمعنيين بالإشراف الطبي والبيطري على الهدي والأضاحي بالسعودية موسم الحج للعام  1446هـ - 2025.

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وذلك فى  حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري في إعداد البرامج التدريبية للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج لهذا العام، والإشراف على أعمال فحص وذبح الهدي والأضاحي بالطرق الشرعية، وكذلك الإلتزام بتقديم خدمات طبية بيطرية متميزة خلال هذا الموسم.

 

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الإنتهاء من تدريب الأطباء على الأعمال المكلفين بها أثناء البعثة، والفحص قبل وبعد الذبح، والتركيز على الأمراض الأكثر شيوعًاز، وتعريفهم بالإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة خلال الفحص الطبي البيطري في تلك الحالات، وذلك بهدف تقديم خدمة بيطرية متميزة خلال هذا الموسم. 

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قدم أعضاء البعثة الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على إستقبالهم اليوم وتسليمهم ملابس الاحرام ومشاركتهم فرحتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي طبقًا للشريعة الإسلامية.

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