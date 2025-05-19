محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في تنفيذ إزالة التعديات

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وأوصى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع. لتكون رادعا لأى من المخالفين بمحافظة الشرقية.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قامت بتنفيذ إزالة كلية في المهد لحالة تعد على مساحة ٢٠٠ متر بنطاق الوحده المحلية ببهنباي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعدى بالبناء بقريةالروضة مركز فاقوس

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة تعد بالوحدة المحلية بالروضة عبارة عن سور بالطوب الأبيض البلوك على مساحة ١٠٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر بإزالة حالتين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 60 مترًا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كماقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات مبان متغيرات غير قانونية بزمام الوحدة المحلية بشرشيمة والزرزمون بمساحة ٢٢٠ م، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ببلبيس

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ إزالات لتعديات البناء المخالف، ففي الوحدة المحلية بالزوامل تم فك أعمدة مخالفة على مساحة 400 متر، وفي الوحدة المحلية بأولاد سيف تم تنفيذ إزالة سورين من الدبش الأبيض، الأول على مساحة 20 مترا طوليا، والثاني على مساحة 45 مترا طوليا، كما تم إزالة سور من الدبش بحجرتين على مساحة 100متر، وفي الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي تم إزالة تعدي في المهد عبارة عن بناء سور بالدبش الأبيض على مساحة 80 مترا، وبالوحدة المحلية بغيتة تم إزالة سورين بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر طولي، وبالوحدة المحلية في كفر أيوب تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 100متر، وتمت الإزالة كليًا لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال للمخالفين.

المحافظ يناشد المواطنين الابلاغ فورا عن البناء المخالف

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة...الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية رقم 055/2303693و055/2312540 و055/2314004

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