قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وحمايتها من التجاعيد

تطبيق الوصفات الطبيعية أمر مهم وضروري لإصلاح عيوب البشرة وإعادة جمالها، وهو يعد من افضل طرق العناية بالبشرة، ويفضل تطبيق الوصفات الطبيعية مرة يوميا حفاظا على جمال البشرة.

وتحرص الفتيات عند تطبيق الوصفات الطبيعية، اختيار المواد الفعالة فى العناية بالبشرة، للحفاظ على جمالهن وشبابهن.

قناع الخميرة لتنقية البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وتفتيحها وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ (أو ماء الورد للبشرة الحساسة).

طريقة التحضير:

تخلط الخميرة مع الحليب جيدا حتى تذوب تماما.

يضاف العسل وتخلط المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة.

يوضع القناع على بشرة نظيفة ويترك لمدة 15-20 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم يرطب بكريم مناسب.

يستخدم القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام لتجنب أي تحسس.

يحفظ القناع في الثلاجة إذا تبقى جزء منه، ويستخدم خلال 3 أيام.

يعتبر قناع الخميرة البيرة من الأقنعة الطبيعية ذات الفعالية العالية في تحسين مظهر البشرة وزيادة إشراقها، وبفضل مكوناته البسيطة وسهولة تحضيره، فهو خيار ممتاز لمن يرغب في العناية ببشرته بطريقة آمنة واقتصادية.

قناع الخميرة البيرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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