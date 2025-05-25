الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وحمايتها من التجاعيد

نضارة البشرة
نضارة البشرة

تطبيق الوصفات الطبيعية أمر مهم وضروري لإصلاح عيوب البشرة وإعادة جمالها، وهو يعد من افضل طرق العناية بالبشرة، ويفضل تطبيق الوصفات الطبيعية مرة يوميا حفاظا على جمال البشرة.

وتحرص الفتيات عند تطبيق الوصفات الطبيعية، اختيار المواد الفعالة فى العناية بالبشرة، للحفاظ على جمالهن وشبابهن.

 

قناع الخميرة لتنقية البشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وتفتيحها وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ (أو ماء الورد للبشرة الحساسة).

طريقة التحضير:

  • تخلط الخميرة مع الحليب جيدا حتى تذوب تماما.
  • يضاف العسل وتخلط المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة.
  • يوضع القناع على بشرة نظيفة ويترك لمدة 15-20 دقيقة.
  • يغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم يرطب بكريم مناسب.
  • يستخدم القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع.
  • يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام لتجنب أي تحسس.
  • يحفظ القناع في الثلاجة إذا تبقى جزء منه، ويستخدم خلال 3 أيام.
  • يعتبر قناع الخميرة البيرة من الأقنعة الطبيعية ذات الفعالية العالية في تحسين مظهر البشرة وزيادة إشراقها، وبفضل مكوناته البسيطة وسهولة تحضيره، فهو خيار ممتاز لمن يرغب في العناية ببشرته بطريقة آمنة واقتصادية.
قناع الخميرة البيرة 
قناع الخميرة البيرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة بعد التعرض للشمس المحرقة

txt

قناع طبيعي لتنعيم البشرة الخشنة وإعادة جمالها

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوصفات الطبيعية الخميرة الخميرة البيرة قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وتفتيحها وحمايتها من التجاعيد التجاعيد سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فوائد زيت جوز الهند، يحسن الهضم ويحافظ على جمال البشرة والشعر

10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

6 طرق لعلاج جفاف بشرة الوجه بالمنزل

وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

الأعلى للإعلام يعلن اعتماد قرار قناة TEN بإيقاف رضا عبد العال

تطورات جديدة في واقعة العثور علي جثمان حفيد نوال الدجوي بأكتوبر

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

المزيد
الجريدة الرسمية