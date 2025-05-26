الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

المستوطنين
المستوطنين

اقتحم  أكثر من 300 مستوطن، صباح اليوم الإثنين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق كان عشرات الفلسطينيين قد استشهدوا وأصيبوا، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا خلال ثلاث غارات استهدفت إحداها خيمة في منطقة المنتزه الإقليمي الذي يؤوي مئات العائلات التي نزحت من مدينة رفح، ومن مناطق شرق خان يونس، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

 

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم يؤوي نازحين قرب مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بمستشفى الكويت

وأعلن المستشفى، توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه، ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، وأضرار في أقسام أخرى بالمستشفى.

 

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران بعدد من الخيام في منطقة المواصي، ما أدى لإصابات في صفوف المواطنين الذين يسكنون هذه الخيام والتي أصبحت غالبيتها مهترئة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط أكثر من 90 شهيدا خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة أول أمس السبت، وسقط نحو 22 منهم خلال غارتين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة شرطة الاحتلال الاسرائيلي

مواد متعلقة

موقع عبري: حماس لديها 40 ألف مسلح في غزة وشبكة أنفاق واسعة

إعلام إسرائيلي: الحرب على غزة تستمر شهرين والهدف السيطرة على 75% من أرضها

استقالة رئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية