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خارج الحدود

إصابة 11 شخصا في إطلاق للنار بولاية كارولينا الأمريكية (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أفادت شبكة "اي بي سي" بإصابة 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق للنار في مدينة ليتل ريفر بولاية كارولينا الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الشرطة "تحقق شرطة مدينة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل ونقلهم إلى المستشفى".

ورجحت المصادر أن يكون هناك المزيد من الضحايا، حيث إن بعضهم يصلون إلى المستشفيات بوسائل نقل خاصة.

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مدينة ليتل مدينة ليتل ريفر كارولينا الأمريكية ولاية ساوث كارولينا

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