إصابة 11 شخصا في إطلاق للنار بولاية كارولينا الأمريكية (فيديو)

أفادت شبكة "اي بي سي" بإصابة 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق للنار في مدينة ليتل ريفر بولاية كارولينا الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الشرطة "تحقق شرطة مدينة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل ونقلهم إلى المستشفى".

11 hospitalized in US mass shooting, one officer reportedly shot in leg searching for victims pic.twitter.com/p4wZYF5Wgw — RT (@RT_com) May 26, 2025

ورجحت المصادر أن يكون هناك المزيد من الضحايا، حيث إن بعضهم يصلون إلى المستشفيات بوسائل نقل خاصة.

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