ترامب: أشعر بالاستياء تجاه بوتين ولا أعلم ماذا حدث له

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين عن استيائه العميق بسبب القصف الروسي لأوكرانيا في مطلع الأسبوع، وقال: "أشعر بالاستياء تجاه بوتين"، في إشارة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف في تصريحات للصحفيين في مطار موريستاون في نيوجيرسي أثناء تأهبه للعودة إلى واشنطن "لا أعلم ماذا دهاه. ماذا حدث له بحق الجحيم؟ أليس كذلك؟ إنه يقتل الكثير من الناس. أنا لست سعيدا بذلك".

جاءت تعليقات ترامب ردا على قصف روسي باستخدام 367 من الطائرات المسيرة والصواريخ على مدن أوكرانية شملت العاصمة كييف أثناء الليل وفي الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات.

وطرح إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا ردا على الهجمات المستمرة.

وقال ترامب: "لطالما كنت على وفاق معه، لكنه يرسل الصواريخ إلى المدن ويقتل الناس، ولا يعجبني ذلك على الإطلاق".

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