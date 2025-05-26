الخارجية: أوضاع الجالية في ليبيا مستقرة وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

طمأن السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين بشأن أوضاع الجالية المصرية في ليبيا، مؤكدًا أن الأمور مستقرة ومطمئنة في الوقت الحالي، وأن الوزارة تتابع الوضع لحظة بلحظة عبر غرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة منذ اندلاع الأزمة.

أسماء الراغبين في العودة من ليبيا

وأوضح خلاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تلقت بيانات وأسماء المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وتم تخصيص أرقام تواصل مباشرة مع المصريين المتواجدين داخل ليبيا لتقديم الدعم والمساعدة الفورية.

جهود السفارة المصرية في طرابلس

وأضاف أن السفارة المصرية في طرابلس تواصل جهودها المكثفة لتأمين المواطنين، وقد نجحت بالفعل في إجلاء 71 مصريًا يوم الجمعة الماضي ضمن خطة استجابة عاجلة تنفذها الخارجية لضمان سلامة الراغبين في العودة.

وأشار السفير إلى أن وتيرة الطلبات على العودة تراجعت خلال الأيام الماضية، ما يعكس تحسن نسبي في الأوضاع مقارنة ببداية التوترات، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في التنسيق الكامل مع السفارة وغرفة العمليات لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية للمصريين في ليبيا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.