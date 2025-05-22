أخطرها التسمم والهلوسة والإدمان، أضرار الإفراط في استخدام جوزة الطيب

جوزة الطيب، من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة حيث يضفى مذاق خاص ومميز للأكلات خاصة اللحوم، وله عشاق كثيرون.

ورغم فوائد جوزة الطيب العديدة حيث كان يستخدم فى الطب القديم، إلا أنه لا يجوز الإفراط في استخدامه حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن جوزة الطيب من التوابل العطرية المعروفة التي تستخدم في إعداد الأطعمة والحلويات والمشروبات، وتضفي نكهة مميزة ومحببة، ورغم فوائدها العديدة في تحسين الهضم وتحفيز الشهية، إلا أن الاستخدام المفرط لها قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة، حيث تكمن الخطورة في احتوائها على مركبات كيميائية نشطة مثل "الميستيسين"و"الإليميسين" التي تؤثر على الجهاز العصبي عند تناولها بكميات كبيرة.

أضرار الإفراط في استخدام جوزة الطيب

وأضافت مرام، أنه عند استهلاك جرعات مفرطة من جوزة الطيب أكثر من 5 جرامات في المرة الواحدة، يمكن أن يظهر ما يلي:

الهلوسة والاضطرابات النفسية، حيث تحتوي جوزة الطيب على مركبات تحدث تغييرات في كيمياء الدماغ، مما قد يؤدي إلى الهلوسة السمعية والبصرية، والارتباك، والتوتر الشديد، ويشبه تأثيرها في هذه الحالة بعض أنواع المخدرات الخفيفة.

التسمم العصبي، ويمكن أن تسبب أعراض مثل الدوخة، الصداع، الغثيان، وصعوبة في التركيز، وقد تؤدي إلى فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

الإدمان أو الاعتماد في بعض الحالات، قد يلجأ البعض إلى استخدامها عمدا بغرض الشعور بالنشوة أو الهروب من الواقع، مما قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي.

تناول جوزة الطيب بجرعات كبيرة قد يؤدي إلى الغثيان، القيء، الإسهال أو الإمساك، وحرقة في المعدة.

الإفراط في استهلاكها لفترات طويلة قد يسبب تلف في الكبد والكلى، لأن الجسم يجد صعوبة في التخلص من المركبات السامة فيها.

ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب، وقد تؤثر على القلب والأوعية الدموية، خاصة عند الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

يمنع على النساء الحوامل تناول جوزة الطيب بكميات كبيرة، لأنها قد تؤثر على الجنين وتسبب تقلصات رحمية قد تؤدي إلى الإجهاض.

الأطفال هم أكثر عرضة للتسمم، حتى بكميات صغيرة نسبيا، وقد تظهر لديهم أعراض التسمم بشكل أكثر وضوحا.

أضرار جوزة الطيب

أعراض التسمم بجوزة الطيب

وتابعت، قد يؤدي تناول كميات كبيرة 10 جرامات أو أكثر إلى حالة تعرف باسم "تسمم جوزة الطيب"، وتشمل أعراضها:

جفاف الفم

اتساع حدقة العين

تشنجات عضلية

نوبات من الهلوسة تستمر من ساعات إلى يومين

فقدان جزئي للذاكرة

وفي بعض الحالات الشديدة، قد تكون الحالة مهددة للحياة وتتطلب علاج طارئ في المستشفى.

الجرعة المسموح بتناولها من جوزة الطيب

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه على الرغم من الفوائد الصحية لجوزة الطيب عند استخدامها باعتدال، فإن الإفراط في تناولها قد يحولها من توابل نافعة إلى مادة سامة وخطيرة، لذا ينصح بعدم تجاوز الجرعة الموصى بها عادة أقل من نصف ملعقة صغيرة يوميا، واستشارة الطبيب قبل استخدامها للأغراض العلاجية أو التكميلية، خاصة لدى الفئات الحساسة.

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