أخبار مصر اليوم: تسريب بمحطة وقود برمسيس وإخلاء الطريق من المارة.. درجات الحرارة تصل للأربعين بالقاهرة.. ضبط المتورطين بسرقة كابلات المونوريل والنقل تطلق تحذيرا للمواطنين

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كما يلي:

قامت أجهزة حى الأزبكية بالتنسيق مع قسم شرطة الازبكية بفرض كردون أمنى بمحيط محطة وقود التعاون المتواجدة بتقاطع شارع رمسيس مع شارع الجلاء.

شهد اللواء أحمد سمير الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور المهندس علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "الأوقاف" و"التموين والتجارة الداخلية" ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الإثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة وتصل ذروتها غدا ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: في الخامس والعشرين من مايو من كل عام، نحتفل بيوم إفريقيا؛ يوم الوحدة والتضامن.

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما أثير بشأن "شهادة الحلال"، لافتًا إلى أن هناك شهادات الحلال لأي منتجات تأتي لمصر من الخارج خاصة فيما يتعلق تحديدًا باللحوم.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"نعمل على الاستكشافات البترولية، ونسعى للتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومنها "إكسون موبيل".

كشفت الهيئة القومية للأنفاق رسميا تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين بسرقة كابلات المونوريل، موضحة أنه تلاحظ حدوث بعض سرقات كابلات مونوريل شرق النيل فى الآونة الأخيرة.

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