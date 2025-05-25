ضبط المتورطين بسرقة كابلات المونوريل والنقل تكشف التفاصيل وتطلق تحذيرا مهما للمواطنين (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق رسميا تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين بسرقة كابلات المونوريل، موضحة أنه تلاحظ حدوث بعض سرقات كابلات مونوريل شرق النيل فى الآونة الأخيرة.

وقالت الأنفاق: إنه تم التعامل مع هذه السرقات بجدية تامة من قبل الهيئة بصفتها المالك ومن شركة ألستوم بصفتها المقاول، وتم القبض على الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تطبيق العقوبات القانونية، وتم تحرير عدة محاضر فى النيابة بهذا الخصوص.

كما تؤكد الهيئة على اهتمامها البالغ بالتصدي لهذه النوعية من الجرائم ، وكذلك متابعتها الدقيقة للمحاضر المحررة في النيابة، لحين إصدار الأحكام على الجناة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الاقتراب من مسار قطار المونوريل حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من خطر الموت، حيث أنه تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي على مسار المشروع ويجرى حاليًا عمل التجارب اللازمة للتشغيل لقطارات المونوريل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.