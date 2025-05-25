الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط المتورطين بسرقة كابلات المونوريل والنقل تكشف التفاصيل وتطلق تحذيرا مهما للمواطنين (صور)

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بسرقة كابلات المونوريل
ads

كشفت الهيئة القومية للأنفاق رسميا تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين بسرقة كابلات المونوريل، موضحة أنه تلاحظ حدوث بعض سرقات كابلات مونوريل شرق النيل فى الآونة الأخيرة.

 

وقالت الأنفاق: إنه تم التعامل مع هذه السرقات بجدية تامة من قبل الهيئة بصفتها المالك ومن شركة ألستوم بصفتها المقاول، وتم القبض على الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تطبيق العقوبات القانونية، وتم تحرير عدة محاضر فى النيابة بهذا الخصوص.

كما تؤكد الهيئة على اهتمامها البالغ بالتصدي لهذه النوعية من الجرائم ، وكذلك متابعتها الدقيقة للمحاضر المحررة في النيابة، لحين إصدار الأحكام على الجناة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الاقتراب من مسار قطار المونوريل حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من خطر الموت، حيث أنه تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي على مسار المشروع ويجرى حاليًا عمل التجارب اللازمة للتشغيل لقطارات المونوريل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للأنفاق الإجراءات القانوني الاجراءات القانونية مونوريل شرق الني مونوريل شرق النيل

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

بهدف لـ محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج

وزير العمل يعلن عن تطورات إيجابية بشأن عامل تعرض لتعنيف من صاحب عمل سعودي

إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية