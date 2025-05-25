تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

أكد مصدر مسئول بحى الأزبكية حدوث عطل فني بإحدى وصلات الضخ وجار التعامل معها من قبل مسئولو شركة التعاون للبترول، موضحا أنه رجال الأمن والمرور عملا على إخلاء المنطقة من المارة والسيارات وأنه تم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

ونسقت أجهزة حى الأزبكية مع قسم شرطة الأزبكية لفرض الكردون الأمنى بمحيط محطة وقود التعاون الموجودة بتقاطع شارع رمسيس مع شارع الجلاء.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء وطوارئ الغاز ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع التسريب.

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