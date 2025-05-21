التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات: لا يوجد أي تسريب سابق قبل يوم الحادث

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات وأسفر عن وفاة 8 أشخاص أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال 6 من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية.

ونفت التحقيقات وجود أي تسريب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.



وكانت قوات الحماية المدنية، قد سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة مدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن اشتعال عدد من السيارات وإصابة 16 شخصا ومصرع 8 آخرين واحتراق 11 مركبة.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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