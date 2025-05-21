الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات: لا يوجد أي تسريب سابق قبل يوم الحادث

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات وأسفر عن وفاة 8 أشخاص أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال 6 من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية. 

ونفت التحقيقات وجود أي تسريب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.


وكانت قوات الحماية المدنية، قد سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة مدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن اشتعال عدد من السيارات وإصابة 16 شخصا ومصرع 8 آخرين واحتراق 11 مركبة. 

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة انفجار خط عاز بطريق الواحات طريق الواحات

الأكثر قراءة

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

مها الصغير تحذف آخر منشوراتها ردا على إزالة السقا بيان الانفصال

نتنياهو: مستعد لإنهاء الحرب في غزة بشرط

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة جائزة بهذه الشروط (فيديو)

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية