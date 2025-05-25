التعليم العالي تحول معهد هندسة السيارات إلى تكنولوجي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 115، الصادر في 24 مايو 2025، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1376 لسنة 2024، بشأن تحويل المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة، ليصبح (المعهد التكنولوجى العالى بهليوبولس الجديدة)

وجاء في نص المادة الأولى لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحويل المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبولس الجديدة التابع لجمعية الشرق الاوسط للعلوم، ليصبح (المعهد التكنولوجى العالى بهليوبولس الجديدة) التابع لجمعية الشرق االوسط للعلوم.

ونصت المادة الثانية للقرار على "تعديل نظام الدراسة ليصبح على مرحلتين دراسيتين (المرحلة الأولى)، مدتها سنتين دراسيتين يمنح من يجتازها درجة الدبلوم المهنى فوق المتوسط التكنولوجي في التخصص، و(المرحلة الثانية) مدتها سنتين دراسيتين يقبل بها الطالب الحاصلين بتقدير جيد على الأقل ويمنح من يجتازها درجة البكالوريوس المهني التكنولوجي في التخصص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.