الحكومة تعلن عن اكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"نعمل على الاستكشافات البترولية، ونسعى للتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومنها "إكسون موبيل".

حقول غاز جديدة بالبحر المتوسط

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": لدينا منطقتين لحقول غاز امتياز شركة "إكسون موبيل" بالبحر المتوسط وطبقا لما أشار إليه رئيس الشركة سيكون هناك إمكانية لوجود إنتاج تجاري يصلح لاستخراجه من الموقعين.

احتياطي الغاز في البحر المتوسط

وأضاف متحدث الحكومة: مع انتهاء عمليات الاستكشاف البترولية سيتم الإعلان عن حجم الاحتياطي ونطمح أن يكون خلال العام الجاري أو العام المقبل.

وتابع: نحن كحكومة سنعمل على تقديم الدعم اللازم لتسريع عملية الاستكشاف وتخفيض الفترة الزمنية ما بين الاستكشاف والانتاج الفعلي.

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