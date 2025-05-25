بروتوكول تعاون بين "الأوقاف" و"التموين " بشأن صكوك الأضحية والصدقات

شهد اللواء أحمد سمير الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والدكتور المهندس علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي "الأوقاف" و"التموين والتجارة الداخلية" ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذلك لتوفير اللحوم البلدية الطازجة، وكذا اللحوم السودانية المستوردة والمعبأة للأضاحي والصدقات؛ لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجًا داخل جمهورية مصر العربية.

يشمل البروتوكول تحديد أُطُر التعاون والعمل المشترك بين الوزارتين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لحوم الأضاحي والصدقات، البلدية والسودانية المستوردة المذبوحة في مصر؛ لتوصيلها للمحافظات التي تحددها وزارة الأوقاف وفقًا لقواعد البيانات المدققة.

كما أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الوزارتين، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز سبل التكافل لها، بما يحقق رؤية الدولة في العناية بالمستحقين وتنفيذ برامج التنمية في شتى المجالات.

التموين افتتاح 21 شادرًا رئيسيًا لبيع الخراف الحية

ممن ناحية أخرى، اكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببدء افتتاح 21 شادرًا رئيسيًا لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

وأوضح الدكتور علاء ناجى أنه بالإضافة إلى الشوادر، زيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد الدكتور علاء ناجى بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مستمرة في ضخ السلع يوميًا، وتتابع بشكل مستمر حركة البيع والعمل بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

أسعار اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية: لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، ولحم بقري طازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام، كما يصل سعر الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.

أما الدواجن المجمدة (1 كجم) فسعرها 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.

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