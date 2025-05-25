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أخبار مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن شهادات حلال وتخفيض أسعار السلع المستوردة (فيديو)

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما أثير بشأن "شهادة الحلال"، لافتًا إلى أن هناك شهادات الحلال لأي منتجات تأتي لمصر من الخارج خاصة فيما يتعلق تحديدًا باللحوم.

قصة إلغاء شهادة الحلال للألبان المستوردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": الوضع الذي كان قائمًا خلال الفترة الماضية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصدر شهادات حلال لمنتجات الألبان، ولا يوجد احتياج لشهادات حلال خاصة بـ منتجات الألبان، وبالتالي بعد طلبات واردة من الجانب الأمريكي ودراستها من الجهات المختصة أعلن رئيس الوزراء اليوم بأنه صدر القرار من وزير الاستثمار لإلغاء شهادات الحلال على منتجات الألبان القادمة من أمريكا والاكتفاء بشهادات الحلال على اللحوم فقط.

إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان القادمة من أمريكا

وتابع: منتجات الألبان لا تحتاج لشهادات حلال وكانت تصدر في الماضي كاجراء روتيني إضافي ولكنه غير مطلوب، وبالتالي لا يمنع من خلال المراجعة تعديل الاجراءات خاصة أن هذه الشهادات كانت تفرض عليها رسوم وبالتالي تحمل على سعر المنتج الذي يشتريه المواطن في النهاية.

إعادة النظر في تخفيض رسوم شهادات الحلال للحوم

ولفت: وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء سيتم إعادة النظر في تخفيض رسوم شهادات الحلال بصفة عامة لمنتجات اللحوم لتقليل التكلفة وتخفيض سعر المنتج الذي يصل للمواطن المصري، وبالتالي سنشهد انخفاض في اسعار منتجات الألبان الفترة المقبلة مع الغاء شهادة الحلال وأيضا اللحوم ستكون كذلك.

وأشار إلى أنه جار دراسة تخفيض الرسوم وبالتالي سينعكس ذلك على انخفاض اسعار السلع المستوردة، ومن المتوقع أن تكون نسبة مجزية.
 

دعم المنافسة والمساهمة في خفض اسعار السلع

وأوضح أن شهادات الحلال كانت تصدر من شركة واحدة فقط ولكن انطلاقا من الشفافية والمنافسة سيتم تكليف وزارة الزراعة بتحديد عدد من الشركات لاصدار شهادات الحلال وهذا يدعم مزيد من المنافسة وخفض الأسعار.

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