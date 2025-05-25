أمين عام حزب الله ناصحا ترامب: إسرائيل عبء على توسيع استثماراتك في المنطقة

قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني: ننصح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه أمام فرصة للتحرر من قبضة إسرائيل، لأنها عبء على توسيع استثماراته في المنطقة.

كلمة الشيخ نعيم قاسم فى عيد المقاومة والتحرير

وأضاف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فى كلمة له مساء اليوم، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أن عيد المقاومة والتحرير توج مكانة لبنان في المنطقة والعالم، مؤكدا، أن التحرير نقل لبنان من الضعف إلى القوة وجعل اللبنانيين يعيشون الكرامة والعزة والسيادة.

أمين عام حزب الله يؤكد عدم انتهاء الحرب مع إسرائيل

وتابع الشيخ نعيم قاسم، أن إسرائيل حاولت أن تفرض اتفاق وقف إطلاق النار لكن المقاومة الشعبية والوطنية منعتها من عقد هذا الاتفاق المخل.

وشدد قاسم، على أن الحرب لم تنته بعد مع العدو الإسرائيلي لأن العدو لم يلتزم منذ تطبيق الاتفاق.

واستطرد، المقاومة هي الحل الطبيعي عندما لا يكون الجيش قادرًا وهي السند للجيش عندما يكون قادر.

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