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خارج الحدود

أمين عام حزب الله: الاحتلال يريد إنهاء المقاومة وإعدام الحياة في غزة

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم: "يريدون إنهاء المقاومة في غزة ولكنهم لم يتمكنوا.. ويريد نتنياهو إعدام الحياة في فلسطين وغزة تحديدا لإنهاء المقاومة ولم يتمكن ولن يتمكن من ذلك".

وتابع الأمين العام لحزب الله: نريد سوريا أن تكون مجتمعة موحدة ونستنكر ما يحصل من عدوان "اسرائيلي" متكرر عليها، مضيفا: "نحن نواجه مشروعا اسرائيليا منذ عام 1948 يستفيد من قوة عسكرية هائلة وتدعمه امريكا وكل قوى الغرب".

 

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

 

سحب سلاح حزب الله

وفي وقت سابق، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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