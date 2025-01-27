حمل اعتراف واعتزاز بين السطور، نص كلمة الأمين العام لحزب الله (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فى كلمة مسجلة له اليوم: إن “العدوان على لبنان كما غزة، كان عدوانا بدعم عالمي أمريكي غربي لا يخضع لقوانين ولا يراعي حرمة، يقتل البشر ويدمر الحجر والشجر والحياة بلا ضوابط”.

الشيخ نعيم قاسم يوضح فارق القدرات العسكرية

ولفت الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله اللبناني، إلى أن “هناك فارق شاسع بين القدرة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية الضخمة وبين قدرة المقاومة”.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة متلفزة له مساء الاثنين حول آخر التطورات: “مهما راكمت المقاومة من قدرات، يجب أن نعترف ونكون واضحين جدا، يوجد تفوق عسكري استثنائي إسرائيلي أمريكي في مقابل القدرات العسكرية الموجودة عند المقاومة”.

وتابع الشيخ نعيم قاسم “في المقابل، المقاومة خيار، خيار عقائدي وسياسي ووطني وإنساني لمواجهة الاحتلال ومواجهة أطماعه، وتحرير الأرض المحتلة”، ولفت إلى أن “هناك فارق شاسع بين حق المقاومة وقوة مشروعها المقدس، وبين باطل الاحتلال والعدوان وعدم مشروعيته”.

أمين عام حزب الله يؤكد انتصار الحق على الباطل

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن “الحق ينتصر على الباطل والحق أقوى من الباطل”، وتابع “إذا نحن أمام مشهدين: مشهد تفوق عسكري إسرائيلي، ومشهد تفوق حق المقاومة وإرادة المقاومة على باطل الاحتلال”، وأكد “نحن أقوى بإيماننا وخيارنا وحقوقنا من احتلالهم وعدوانيتهم”.

واعتبر أنه “من الخطأ أن نركز على القوة العسكرية كمقارنة بل يجب أن نركز على قوة الإيمان والالتزام والإرادة والمقاومة والمواجهة والتضحية والقدرة على تحمل كل الصعوبات في مواجهة إسرائيل”.

وقال الشيخ قاسم “سجلوا لديكم، هذا نصر وقد أرادت إسرائيل وأمريكا إنهاء المقاومة”، وأشار إلى أن “إسرائيل جاءت بخمس فرق، بتعداد حوالي 75,000 جندي وضابط مع إجرام وقوة مفرطة من أجل تحقيق هذا الهدف”

وأضاف “تصدت المقاومة، المقاومة بكل أطيافها. المقاومة الإسلامية، مقاومة حزب الله، مقاومة حركة أمل، الجماعة الإسلامية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكل المقاومين الآخرين من الأطراف المختلفة، الذين واجهوا، تصدت المقاومة بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية، وتصميم استشهادي”، وأكد ان “هذا التصميم الاستشهادي الحسيني للمقاومين والمجاهدين أثبت نفسه في الميدان، كل الناس كانوا يرون”.

الشيخ نعيم قاسم يشيد بشجعان المقاومة الثابتون على الأرض

وعن أبطال المقاومة، قال الشيخ نعيم قاسم “هم شجعان المقاومة الثابتون على الأرض، الذين أعاروا جماجمهم لله تعالى وتحملوا تضحيات شعبنا الكثيرة والكبيرة وارتقى قادة شهداء على رأسهم سيد شهداء المقاومة والأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه”.

وأضاف “هذه المقاومة برزت متماسكة وقوية، واستعادت القيادة والسيطرة”، وتابع “ملأت الشغور على مستوى القيادة بعد عشرة أيام من الزلزلة التي حصلت، حيث تم انتخاب أمين عام وتكليف بدائل من القيادات المختلفة في كل المواقع الجهادية دون استثناء”، وأوضح “من 27 أيلول إلى 7 تشرين الأول، عشرة أيام عشنا أصعب الأيام، وهي نتاج خطة إسرائيلية محكمة بتسديد ضربة قاضية لحزب الله، لكننا استعدنا حضورنا بقوة الإيمان وخيار المقاومة استعدنا حضورنا بهذا الزخم الذي أعطانا إياه سيد شهداء الأمة”.

وأكد: “استعدنا حضورنا بالترتيبات التي قمنا بها وبملء الفراغات القيادية وبالثبات في الميدان”، واضاف “نحن مع هذه الآية الكريمة نكون قد جسدنا وحددنا وضعنا في تلك اللحظات، قال تعالى: ألم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب”، وتابع “سجلوا لديكم هذا نصر”، واوضح “تصاعدت عمليات المقاومة ولم يتقدم الإسرائيلي على الحافة الأمامية إلا مئات الأمتار، كل ذلك بفضل ثبات المقاومين والمجاهدين الأسطوريين”.

وقال الشيخ نعيم قاسم “كان أهلنا النازحون متماسكين متوكلين على الله يشكلون دعمًا حقيقيًا للجبهة”، وأكد ان “المجاهدين في الجبهة كانوا مطمئنين إلى أهلهم الثابتين، والأهل كانوا مطمئنين للمقاومين الثابتين في داخل الجبهة”، وتابع “الشعب اللبناني بطوائفه ومناطقه كان وفيًا وحاضنًا، كما قدم الجيش اللبناني التضحيات والدفاع المدني والهيئات الصحية وذلك بشجاعة مميزة، وكذلك قام الإعلام بدور مهم في هذا المجال”.

نعيم قاسم يشرح انسداد الأبواب أمام العدو الإسرائيلي

ولفت الشيخ قاسم، إلى انه “النتيجة كانت انسداد الأبواب أمام العدو الإسرائيلي، فلم يستطع أن يتقدم على الجبهة ولم يتمكن من إحداث فتنة داخلية بين الطوائف في لبنان ولم يتمكن من إنهاء المقاومة واستمرت قوية في الجبهة مع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وخسائر في كل الكيان الإسرائيلي”، وأشار الى انه “لا أمن ولا استقرار مع تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وعملية ونفسية وهذا كله كان يبرز في الميدان”، وذكر انه “أمام هذا الاستنزاف وأمام هذه المراوحة، جاء طلب إسرائيل من خلال أمريكا بوقف إطلاق النار”، وتابع “وافقنا مع الدولة اللبنانية على وقف إطلاق النار، وهذا انتصار، سجلوا هذا نصر”.

وفي سياق متصل، قال الشيخ نعيم قاسم “وجهة نظرنا بما حصل ونحن نريد أن نشارك الناس وهذا خطاب لجمهور المقاومة”، وأضاف “هنا أود أن ألفت النظر لجمهور المقاومة، أعني بذلك بيئة المقاومة المباشرة، التي تشمل كل المقاومين دون استثناء، وأيضًا كل الذين يؤيدون ويدعمون، سواء كانوا في لبنان أو في العالم أو في المنطقة”، ولف الى أن “هؤلاء كلهم يشكلون جمهور المقاومة، لأن المقاومة ليست مجرد مجموعة من الأفراد، بل هي جماعة كبيرة ممتدة، رجالًا ونساءً وأطفالًا وشيوخا تعطي في كل المجالات”، واضاف “هنا، سأتحدث عن المصارحة، جمهور المقاومة صلب ومصمم وأنا واثق بهذا الجمهور لأنه جمهور التربية الحسينية التي تعطي وتضحي، جمهور الإمام الخميني قدس الله روحه الشريف، الذي كسر الشاه وأحدث زلزالًا في المنطقة وفي العالم بانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران”، وتابع “جمهور الإمام الصدر الذي فتح الباب ليكون إمامًا للمقاومة، وجمهور السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي دخل القلوب والبيوت وكل الأماكن، من دون أي حواجز”.

وتابع الشيخ قاسم قائلا، ان “بعض هذا الجمهور لديه تساؤلات وتفاجأ بما حصل، وهذا حق مشروع، إذ أن الحادث كان كبيرًا جدًا والحرب كانت كبيرة جدا”، واوضح ان “بعض النتائج لم تكن متوقعة، ومن الطبيعي أن تحصل هناك أسئلة. سأوضح الإجابة عن هذه الأسئلة: الإمكانات التي راكمناها كمقاومة، لدينا صواريخ وطائرات مسيرة والمناورات التي أبرزت قوتنا الاستثنائية”.

وأضاف “ظن الكثيرون أننا سنهزم إسرائيل عسكريًا بالضربة القاضية إذا حصلت معركة بيننا وبينها واعتبروا أن هذه القوة كافية لهزيمة إسرائيل عسكريًا، وهذا كان موجودًا في العقل الباطني”.

قدرة الردع التي حققها حزب الله طيلة 17 سنة

وقال نعيم قاسم: “قدرة الردع التي حققناها خلال 17 سنة، حيث لم يستطع الإسرائيلي أن يقوم بأي إجراء بسبب خوفه من ردة الفعل، جعل ذلك الناس يعتبرون أن قوتنا العسكرية بمستوى الردع الكبير والحقيقي”، وتابع “التحرير سنة 2000 وانتصارنا في حرب تموز (يوليو) سنة 2006، بالإضافة إلى انتصارنا على داعش والتكفيريين سنة 2017، أعطت انطباعًا بأننا دائمًا منتصرون عسكريًا، بسبب التفوق الموجود لدينا”، ولفت الى ان “جمهورنا لم يتوقع أن نخسر هذا العدد الكبير من القيادات وعلى رأسهم سيد شهداء المقاومة في فترة زمنية قصيرة وبانتشار كبير، لم يتوقعوا أن يحصل هذا وحتى نحن لم نتوقع”.

الانكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الاتصالات

وتحدث عن “الانكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الاتصالات والذكاء الاصطناعي وسلاح الجو الذي غطى لبنان بكامله كانت من العوامل المؤثرة في الضربات التي وجهت للمقاومة”، وأشار إلى ان “هذه ثغرة كبيرة جدًا، ونحن نجري الآن تحقيقًا لأخذ الدروس والعبر واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأوضح الأمين العام لحزب الله، انه “بالاستنتاج، المقاومة لا يمكن أن تكون أقوى عسكريًا، ولا يمكن الاعتماد على غلبتها كغلبة عسكرية”، وأكد ان “المقاومة غلبتها على إسرائيل بإيمانها، بشبابها، بنسائها، بأطفالها، بشيوخها، بعطاءاتها، بدماء قادتها وبالتضحيات التي تقدم، هكذا تنتصر المقاومة”، وتابع “المقاومة قوية بقراراتها، بإرادتها، وبالمؤمنين بها، كما أنها أقوى بصمودها وتحمل التضحيات الكبرى واستمراريتها”، واضاف “لقد حصدنا في هذه المعركة الحسنيين: الشهادة والنصر”، وقال “استشهد لدينا قادة وأعزاء ومجاهدون ونساء وأطفال ورجال، وفي آن معًا، الباقي انتصر لأنه بقي في الميدان، ولأن المقاومة مستمرة”، وشدد على ان “هذا النصر هو بصمودنا واستمرارنا، سجلوا لديكم هذا نصر”.

أمين عام حزب الله يوضح أسباب وقف إطلاق النار

وعن وقف إطلاق النار، قال الشيخ نعيم قاسم “وافقنا على وقف إطلاق النار لأنه معتدى علينا والمعتدي طلب أن يوقف اعتداءه بشروط”، وتابع “نحن وافقنا لأننا لا نريده بالأصل ولم نقرر الحرب ابتداء ومن الطبيعي أن نقبل بوقف إطلاق النار، بصرف النظر عن بعض الشروط التفصيلية”، واوضح “وافقنا على الاتفاق على قاعدة وقف إطلاق النار لأن الدولة قررت التصدي لحماية الحدود وإخراج إسرائيل”، ورأى ان “هذه فرصة لتؤدي الدولة واجباتها وتختبر قدرتها على المستوى السياسي”.

وأضاف “وافقنا لأن العدوان بدأ على حزب الله لكنه تجاوز إلى كل لبنان”، واعتبر ان “على لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ودولته وكل القوى السياسية أن يتحملوا مسؤوليتهم في إخراج المحتل وحماية السيادة الوطنية. هذه مسؤولية على الجميع”.

ولفت: “مع الاتفاق، أصبحنا في مرحلة جديدة، التزمنا كحزب الله ومقاومة إسلامية وكل المقاومين معنا التزمنا بالكامل بعدم خرق الاتفاق”، وتابع “لكن إسرائيل خرقت الاتفاق حوالي 1350 مرة جوًّا وبرًا وبحرًا، سواء بالقصف أو الاعتداء أو تدمير البيوت أو تدمير الحياة”، واضاف “نحن التزمنا كحزب الله وكان هناك تداول بيننا وبين السلطة السياسية بشكل دائم”، واشار الى انه “في مرحلة من المراحل، فكرنا أن نرد على الخروقات، لكننا اعتبرنا أنه من الأفضل أن نصبر قليلا رغم حالة الشعور بالمهانة لان إسرائيل تصرفت بطريقة فيها إزعاج ومحاولة انتقام، لكننا التزمنا، وإسرائيل لم تلتزم”.

وقال “اعتبرنا أن الستين يومًا ستمر وبصبرنا وإن شاء الله سيكون الوضع أفضل. الحمد لله، مشهد العودة الذي كان أثناء الاتفاق يعني في 27 نوفمبر الساعة 4:00 صباحا شهدنا سيل السيارات والعائدين إلى الجنوب، إلى الضاحية، إلى البقاع، وإلى كل مكان”، وذكّر “كانت أفراح النصر موجودة بشكل واسع جدًا، حتى في ذلك اليوم، قلت لكم إنني تأخرت يومين عن الكلام، وفضلت أن أرى إعلان الناس عن النصر”.

وقال الشيخ نعيم قاسم “نعم انتصرنا لأننا استعدنا هذه الأرض ولأن المحتل توقف عند حد ولأن المحتل سيخرج وسينسحب غصبًا عنه بسبب هذا الصمود وبسبب هذه التضحيات من المقاومة ومن الناس”، وتابع “احتفالات النصر عمت كل المناطق وكان واضحًا أن المقاومين في الميدان لم يغادروا الميدان لحظة واحدة ورؤوسهم مرفوعة”، وأكد “المقاومة قوية وثابتة، سجلوا لديكم هذا نصر”.

الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار

وعن الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، قال الشيخ قاسم إن “مشهد الخروقات الإسرائيلية كان مؤلما، لكننا قررنا أن نصبر وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها”، وتابع “للأسف، الراعي الأمريكي للاتفاق هو نفسه الراعي للإجرام الإسرائيلي والموجه للإجرام الإسرائيلي، لم يمارس أي دور تحذيري، بالعكس، كان يسهل لإسرائيل ويبرر لها”.

وأضاف “طالبنا الدولة أن تضغط، تحركت الدولة على كل مستوياتها، ولكن أميركا تعمل كما يحلو لها ومع ذلك، لم نعط أي ذريعة واعتبرنا أن الدولة هي المعني الوحيد والأساس في مواجهة هذه الفترة في مواجهة إسرائيل”.

وقال الشيخ نعيم قاسم: “كثيرون من السياديين لم ينتقدوا، لم نسمع خلال 60 يومًا انتقادًا للخروقات الإسرائيلية، مع العلم أن أصواتهم تعلو فقط عندما يتعلق الأمر بشيء يهم أمريكا أو اتجاههم المعادي للمقاومة”، واضاف “عجيب أمرهم هذا لبنان لنا ولهم وهو وطن الجميع”، وتابع “دائمًا نقول إن شركائنا في الوطن هم حتى الذين يختلفون معنا، ما سمعنا منهم شيئًا، مع أن إسرائيل لم تتوقف عن خروقاتها، لم يطالبوا أميركا ولم يرفعوا الصوت ولم يساعدوا الدولة على هذا الأمر” ورأى “أنهم مسؤولون فقط عن وضع العقبات، لكنهم شاطرون حينما يقولون إنه لا يمكننا الانتصار، انتصرنا، ومن يعجبه فليعجبه”.

خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان للمقاومة

واشار، الى ان “الاتفاق على سكة الدولة ونحن كنا على الموجة ذاتها وهنا السؤال الكبير، ماذا فعلتم أنتم؟ ما جرى؟ في خرق الاتفاق ما يؤكد حاجة لبنان للمقاومة”، وتابع “شنت علينا حملة مضادة، حتى أثناء الحرب وكان أغلب هذه الحملة داخلية وقسم منها خارجي، حتى يصوروا أننا مهزومون”، وسأل “لماذا مصلحتكم أن تصوروا النصر هزيمة؟ إنهم يسعون لإضعاف معنويات جمهورنا”، واضاف “لكنني أقول لكم، هذا الهدف بإحباط المعنويات لن يتحقق، فالمقاومة انتصرت والمقاومة دائمًا منصورة بشهدائها، منصورة بتضحياتها، منصورة بنصرها المادي، منصورة باستمراريتها، انتصرت بإيمانها وإرادتها وهي ثابتة في حضورها واستمراريتها”.

وأكد الشيخ نعيم قاسم “انتصرنا بوقف إطلاق النار وبسبب الصمود والثبات والمواجهة من المقاومين، انتصرنا بعدم تحقيق هدف العدو في إنهائنا، انتصرنا بهذا الشعب الأشرف والأعظم الذي زحف إلى القرى الأمامية في اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار في الساعة 4:00 صباحًا في 27 تشرين الثاني”، واضاف “المقاومة انتصرت مجددًا بهذا الشعب الذي زحف مجددًا إلى القرى الأمامية، رغم عدم الانسحاب الإسرائيلي، وفي مواجهة مباشرة معه”.

وقال الشيخ نعيم قاسم “مشهد الشعب المقاوم، ألا نسجل له الانتصار؟”، وتابع “رأينا أن القرى المختلفة تعج بسكانها وسكان آخرين ذهبوا إلى أرضهم، يقفون بالصدور العارية في مواجهة المحتل”، وذكر “بالآية الكريمة التي تحمل شعارهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هي تجسيد لصمودهم”، واضاف “شاهدتم المشهد، زحف الناس التحريري وزحف هذا الشعب المقاوم الشريف النبيل ولاحظتم المرأة بعباءتها تقف متحدية الدبابات والرشاشات والجنود، لاحظتم الرجال والنساء والشباب كيف يقبلون مع أطفالهم لا يخشون إطلاق النار ويتصدون متحدين”، واكد ان “هؤلاء الناس لديهم كرامة والذي لديه كرامة يقف ويزحف لمواجهة إسرائيل”، ورأى ان “هذا الشعب جدير بالحياة واستعادة الأرض ولا يمكن هزيمته ولا يمكن الاستمرار في احتلال أرضه حتى لو تآمرت إسرائيل وأمريكا”، وشدد على انه “يجب أن تخرج إسرائيل من أرضنا المحتلة”.

أمين عام حزب الله يبارك للشعب الفلسطينى

من جهة ثانية، بارك أمين عام حزب الله، “للشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته في غزة والضفة الغربية، وأراضي 48، على إنجاز وقف إطلاق النار”، وأضاف “لا بد من التبريك لشركاء النصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي دام ظله على كل الدعم الذي قدم لهذا الشعب وهذه المقاومة”، وتابع “الشكر لليمن العزيز الذي قدم وضحى ولا يزال حتى الآن وللعراق العزيز بشعبه ومرجعيته وحشده وللبنان الذي قدم عطاءات باسلة ومهمة، ودماءً وتضحيات، قدم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في مشروع مساندة غزة”، واكد ان “هذا النصر هو نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة التي واجهت وجاهدت، ولكل أحرار العالم الذين أيدوا ودعموا”، وأشار الى ان “هدف طوفان الأقصى تحقق بعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد على المستوى العام في العالم، حتى في الغرب وثبتت مشروعيتها واستمراريتها، وها هي تحرر أسراها، وهذا انتصار حقيقي للشعب الفلسطيني”.

إسرائيل سقطت في امتحان الشرف والإنسانية

وشدد، على أن “إسرائيل سقطت في امتحان الشرف والإنسانية وانهزم مشروعها في محاولة تدمير حماس والمقاومة”، وتابع “برزت إسرائيل كمجموعة مجرمة، محاربة تعمل على إبادة الجنس البشري. ولم تستعد محتجزيها إلا باتفاق، وتبين أنها ضعيفة جدًا، لأنها لم تكن لتستمر أسبوعًا واحدًا لولا الدعم الأمريكي المفتوح جوًا وبحرًا وبرًا بكل الإمكانات”، وأكد ان “هذا الشعب الفلسطيني جدير بالحياة وجدير بالتحرير، وسيصل إن شاء الله إلى تحرير أرضه من البحر إلى النهر”، وسأل “ما هذا الزحف الهادر الذي انطلق من جنوب غزة إلى شمال غزة؟”.

وأضاف “هذا تعبير عن التحرير الشعبي وعن هذا الشعب العظيم الذي قدم التضحيات”، وتابع “مبارك الإفراج عن الأسرى بأعداد كبيرة وبرؤوس مرفوعة والتحية للشهداء والجرحى والصامدين من الرجال والنساء والأطفال”.

الشيخ نعيم قاسم ينعى الشهيد الشهيد الشيخ محمد حمادي

في سياق آخر، قال الشيخ قاسم “استشهد لنا أخ عزيز وهو الشهيد القائد الشيخ محمد حمادي، مسؤول قطاع البقاع الغربي في حزب الله”، واضاف “الشهيد هو من مواليد سنة 1963، ولد في بيت متدين. وكان لصيقًا بالشهيد محمد بجيجي، القائد المهم في تلك المنطقة وقد حمله المسؤولية الإعلامية في سنة 1991، ثم بعد ذلك المسؤولية الثقافية، وهو منذ سنة 1992 مسؤول لقطاع البقاع الغربي”.

وتابع “الشهيد محمد حميدي هو قائد بكل ما للكلمة من معنى، وهو رفيق الشهداء، مع الشهيد محمد بجيجي ومع الشهداء الآخرين، هو دائمًا يرعى المقاومين في تلك المنطقة ويقدم لهم العون والمساندة”، واشار الى ان “الشيخ حمادي كان صاحب خلق رفيع، لا يرد سائلًا ولا محتاجًا، محبًا للناس، وله شبكة علاقات واسعة جدًا مع الطوائف في المنطقة”، واكد “اغتالته الأيدي الغادرة في تلك المنطقة، تتوجه الأنظار إلى الصهاينة، ولكن لم يكتمل التحقيق بعد، لكن هذا هو المرجح، على كل حال، هذا الشهيد القائد هو واحد من هذه القافلة العظيمة التي قدمت لمصلحة الإسلام”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.