لبنان يستدعي سفير إيران بسبب سلاح حزب الله

قال موقع لبناني، اليوم الثلاثاء: إن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفير الإيراني في بيروت، للاحتجاج على تصريحاته عن حصر السلاح في يد الدولة، في إشارة إلى رفضه نزع سلاح حزب الله.

وقال موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني إن "وزير الخارجية يوسف رجي استدعى السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، ليحضر إلى الوزارة، خلال 24 ساعة"، لافتًا إلى أن ذلك سيكون لتوجيه "رسالة حاسمة".

وأضاف الموقع نقلًا عن مصادر في الخارجية اللبنانية أن "الاستدعاء رد على ما دوّنه السفير أماني على صفحته على إكس عن موضوع حصرية السلاح"، وفي إطار اعتراض لبنان على التدخل في شؤونه الداخلية.

ويُذكر أن السفير الإيراني في لبنان قال عبر إكس، إن الحديث عن نزع سلاح حزب الله "مؤامرة".

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